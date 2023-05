Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren des BASF TC Ludwigshafen sind mit einem 7:2 (5:1)-Sieg gegen den TC Augsburg Siebentisch in die Saison der Zweiten Tennis-Bundesliga gestartet. An dem entspannten Nachmittag hatte sich nur ein Spieler geärgert. Schon am Sonntag geht es weiter. Dann erwartet Ludwigshafen den TC Oberweier (ab 11 Uhr). Auch am Sonntag wird wieder Prominenz erwartet.

Dass es so schnell gehen würde, damit hatte kaum jemand gerechnet. Die Spieltage im Tennis werden in zwei Einzelrunden und den Doppeln ausgetragen. In der ersten Einzelrunde spielen die Punkte zwei, vier