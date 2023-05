Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

KAISERSLAUTERN. Kletterhochburg Pfalz: Bei den Landesmeisterschaften im Bouldern, ausgerichtet unter strengen Auflagen in der Boulderhalle RockTown in Kaiserslautern, gingen fünf von sechs Medaillen an Sportler der Alpenvereinsektionen Zweibrücken, Kaiserslautern und Frankenthal. Die Gewinnernamen jedoch überraschen.

Lucie Molitor strahlt über das ganze Gesicht: Die 20-Jährige, die für den DAV Zweibrücken antritt, hat am Samstag alle vier Finalboulder gleich im ersten Versuch geschafft: Das war