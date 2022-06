2023 wird das staatliche Lotterieunternehmen 75 Jahre alt. Fast ebenso lange existiert die Zusammenarbeit mit dem Traditionsklub vom Betzenberg. Nicht nur in guten Zeiten.

Jürgen Häfner verströmte spürbar gute Laune. Man merke doch gleich, dass man Zweitliga-Wasser trinke, es schmecke viel besser, scherzte Häfner, nachdem er zum Glas gegriffen uns sich erfrischt hatte. Die Sonne schien in die Fritz-Walter-Loge im Stadion auf dem Betzenberg, im tatsächlichen wie im übertragenen Sinne. Für weitere drei Jahre haben Lotto Rheinpfalz-Pfalz, dessen Geschäftsführer Häfner ist, und der 1. FC Kaiserslautern ihre Partnerschaft verlängert; eine Partnerschaft, die schier einzigartig im deutschen Profifußball ist und die beinahe so lange Bestand hat, wie das staatliche Lotterieunternehmen existiert. 2023 werden es 75 Jahre sein.

„Mit dem Verein gehen wir seit jeher durch dick und dünn. Dass wir nun einen langfristigen Vertrag über die Teilnahme in der Zweiten und gegebenenfalls Ersten Liga verhandeln konnten, ist eine große Freude für uns alle“, sagte Häfner frohgemut.

Eine Verbindung nicht nur auf dem Papier

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen teilte die Freude: „Das ist ein unfassbares Signal. Lotto Rheinland-Pfalz ist ein total loyaler, verlässlicher Partner, der nicht nur in einfachen Zeiten zu uns stand.“ Die Verbindung bestehe nicht allein auf dem Papier, sie werde gelebt. Auch soziale Einrichtungen würden profitieren. „Alle Beteiligten können stolz sein“, sagte Hengen.

Neben TV-relevanten Werbeflächen im Stadion, dem Namensrecht an der Osttribüne und dem bei Fans beliebten Tippspiel auf den digitalen Kanälen des FCK umfasst das Leistungspaket der Exklusivpartnerschaft auch weiterhin die Logopräsenz auf den Ärmeln der offiziellen FCK-Trikots. „Wir sind glücklich, einen so treuen Partner in unserem Sponsorenkreis zu haben“, sagte Thorsten Rittersberger, der Senior Director des Vermarkters Sportfive.

Schon Fritz Walter führte einst eine Lotto-Annahmestelle. Horst Eckel war bis zu seinem Tod im Dezember 2021 Teamchef und Repräsentant der Lotto-Elf, die für gute Zwecke spielt.