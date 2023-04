Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lorenzo Insigne hatte in seiner Laufbahn einige Klippen zu umschiffen. Inzwischen hat sich der quirlige Linksaußen nicht nur beim SSC Neapel behauptet, sondern auch in der Nationalelf Italiens. Für Auswahltrainer Roberto Mancini ist er der am wenigsten ersetzbare Spieler. Das hat viele Gründe.

Es ist ja nicht so, dass Italien kein Land der Stürmer wäre. Luca Toni, Filippe Inzaghi, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio oder jener Toto Schillaci, der die Nation bei der Heim-WM 1990