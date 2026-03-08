Mit einem lupenreinen Hattrick ist Felix Lohkemper der Mann des Nachmittags beim 3:1 des SV Waldhof Mannheim gegen Havelse. Der Klassenerhalt ist sicher – geht noch mehr?

Dank eines lupenreinen Hattricks von Stürmer Felix Lohkemper kann der SV Waldhof Mannheim einen Haken an sein Saisonziel machen. Mit dem 3:1 (0:0)-Erfolg am Sonntag gegen den TSV Havelse hat der Fußball-Drittligist zehn Spieltage vor Saisonende nun 18 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. „Ich denke, dass wir heute den Klassenerhalt klar gemacht haben“, sagte Waldhofs Trainer Luc Holtz.

Der erste Durchgang war geprägt von einer dominanten Spielweise des Waldhofs. Die abstiegsbedrohten Gäste kamen kaum zum Zug, Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis verlebte einen ruhigen Nachmittag. Doch im letzten Drittel war die Mannschaft nicht klar genug, um klare Chancen zu erspielen – etwas, dass sich seit Wochen durch das Spiel der Mannheimer zieht.

Rückstand sorgt für Hallo-wach-Effekt

Direkt nach Wiederbeginn folgte die kalte Dusche, als Leon Sommer einen Zweikampf gegen Oluwaseun Ogbemudia gewann und den Ball an Nijhuis vorbei im langen Eck unterbrachte (49.). „Vom Gefühl auf dem Platz her haben wir das Gegentor wohl gebraucht. Wir standen kurz unter Schock“, gestand Lohkemper, der gegen die Niedersachsen den ersten Hattrick seiner Profikarriere erzielte. In der Tat hätte Waldhof-Leihgabe Arlin Rexhepi das 2:0 für den TSV machen müssen. Doch das war nach dem folgenden Galalauftritt von Lohkemper egal: „Wirklich sehr schön. Das ist ein besonderer Moment für mich – auch wenn es jetzt nicht die spektakulärsten Tore waren“, sagte Lohkemper. Kein Wunder also, dass er den Spielball unter dem Arm mit in die Kabine nahm.

Für seine Drei-Tore-Premiere brauchte der 31-Jährige lediglich 28 Minuten. Zunächst verlängerte er per Kopf eine Kopfballvorlage von Ogbemudia ins Netz (58.), dann blieb er bei einem Foulelfmeter, den Masca herausgeholt hatte, eiskalt (61.). In der Schlussphase machte er per Abstauber den Sack zu (88.).

Ähnlich wie sein Trainer blickte Lohkemper nach dem verdienten Sieg auf die Tabellensituation: „Nach unten brauchen wir jetzt nicht mehr zu schauen“, betonte er. Die Saison sei aber noch nicht vorbei, und die Mannschaft habe noch Ziele. Ob sich doch noch etwas nach oben entwickeln wird, das werde sich ergeben.

„Wir spielen nächste Woche beim Tabellenführer. Da können wir mal schauen, ob wir mithalten können“, blickte Lohkemper auf die Partie am Samstag beim VfL Osnabrück (14 Uhr). Ähnlich realistisch sah es Holtz: „Wenn wir noch nach oben schauen wollen, dann brauchen wir einen Lauf. Ansonsten weiß jeder, dass es sehr schwer wird.“

Auf der Bank gab es beim Waldhof am Sonntag übrigens eine kleine Änderung: Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber nahm nach seiner Rot-Sperre aus der Partie gegen Alemannia Aachen auf der Tribüne Platz. „Ich habe mich entschieden, erstmal ein wenig Druck herauszunehmen und mich oben hinzusetzen“, sagte Zuber, der schon zwei Mal in dieser Saison den Roten Karten gesehen hatte.