Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat auf den Abwärtstrend reagiert und Ljubomir Vranjes bis Saisonende als neuen Trainer verpflichtet.

Der 48-jährige Schwede, der die SG Flensburg-Handewitt 2014 zum Gewinn der Champions League führte, wird spätestens am Montag starten.

Der bisherige Chefcoach Klaus Gärtner bleibt dem Trainerstab erhalten. Sascha Zollinger, bisher Co-Trainer von Gärtner, wird wieder Geschäftsführer des Handball-Verbandes Schleswig-Holstein. Am Jahresende quittierten die Löwen zwei deprimierende Niederlagen gegen den HC Erlangen und die TSV Hannover-Burgdorf. Die Auftritte waren trostlos.

Neuer Impuls

„Der Aufsichtsrat und ich waren uns nach eingehender Analyse einig, dass wir in der jetzigen sportlichen Situation einen neuen Impuls brauchen. Klaus Gärtner war von Anfang an in diese Analyse einbezogen und ist zu demselben Schluss gekommen“, sagte Jennifer Geschäftsführerin Kettemann, und ergänzte: „Dass wir Ljubomir Vranjes dafür gewinnen konnten, uns in der restlichen Saison zu helfen, freut mich sehr. Seine Expertise ist genauso unbestritten wie sein Ruf als Motivator.“ Gärtner wird, wie geplant, in der nächsten Saison Assistent von Sebastian Hinze.

Vranjes, der gerade mit Slowenien bei der EM in Ungarn und der Slowakei ausgeschieden ist und dort entlassen wurde, blickt mit großer Vorfreude auf sein Engagement: „Ich weiß, dass ich mich in eine anspruchsvolle sportliche Situation begebe, und ich freue mich riesig darauf, mich ganz dieser Aufgabe zu widmen.“

Birlehm kommt

Zudem wird Torhüter Joel Birlehm (24, SC DHfK Leipzig) ab sofort für die Löwen spielen. Hintergrund sind die Torhütersorgen im Team. David Späth und Mikael Appelgren sind verletzt, Andreas Palicka verließt den Klub überstürzt. Ursprünglich war Birlehms Vertragsbeginn auf Sommer 2023 datiert. öpf