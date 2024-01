Exzellente WM und nun direkt in die Premier League: Für Luke Littler geht es derzeit Schlag auf Schlag. Bald wird der Darts-Teenager ein Gastspiel in Deutschland absolvieren.

London (dpa) - Darts-Supertalent Luke Littler ist nach seinem WM-Coup direkt für die Premier League nominiert worden und kommt im Februar nach Berlin.

Der 16 Jahre alte Engländer ist Teil des achtköpfigen Aufgebots für die hoch dotierte Liga, wie der Weltverband PDC mitteilte. Gesetzt waren in Weltmeister Luke Humphries, Ex-Weltmeister Michael Smith, Nathan Aspinall (alle drei England) sowie dem Niederländer Michael van Gerwen die besten Vier der aktuellen Weltrangliste.

Dahinter vergibt die PDC vier Wildcards. Diese gingen für 2024 neben WM-Finalist Littler auch an den Waliser Gerwyn Price, den Schotten Peter Wright und Rob Cross aus England. Insgesamt 17 Wochen - jeweils am Donnerstag - kommen die acht nominierten Profis bei dem prestigeträchtigen Turnier zum Einsatz.

Den Auftakt gibt es am 1. Februar im walisischen Cardiff. Eine Woche später steigt am 8. Februar der Abend in Berlin. Die Playoffs als Finalabend sind für den 23. Mai in London angesetzt. Nur die vier besten Spieler schaffen es in die britische Hauptstadt. Titelverteidiger ist van Gerwen. Einen dauerhaften deutschen Starter gab es in der Premier League bislang nicht. Max Hopp durfte 2019 in Berlin für einen Abend teilnehmen.