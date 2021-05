Mit ihrer persönlichen Bestzeit von 11,25 Sekunden über 100 Meter setzte sich Lisa Nippgen (MTG Mannheim) auf heimischer Anlage an Platz drei der deutschen Bestenliste der Sprinterinnen. Wenn sie doch nur nicht den Start verschlafen hätte. Schon am Samstag in Weinheim will sie es besser machen.

„Es ärgert mich ein bisschen. Wir haben viel am Start gearbeitet, aber die Reaktion war jetzt doch nicht so der Knaller. Trotzdem bin ich für den ersten Wettkampf sehr zufrieden, auch bei diesem Wetter“, sagte sie am Samstag nach dem Meeting „Road to Tokyo“ in Mannheim. Die 11,25 hatte sie nicht erwartet, denn Ende Januar hatte sie sich ein Faszienriss zugezogen, erst Anfang Mai kam sie ohne Sorge auf die Bahn zurück. „Das Training war für den Kopf nicht so leicht, weil ich immer Angst hatte“, gab sie zu. Aber alles ist gut gegangen.

Oft bei der Oma in Oggersheim zu Besuch

24 Jahre alt ist die Studentin in Unternehmensjura, die aus Schwieberdingen stammt. Ihre Großeltern in Ludwigshafen-Oggersheim besuchte sie von Geburt an, so fiel es ihr leicht, in Mannheim Fuß zu fassen. Nach dem Tod des Großvaters ist sie eine große Stütze der Oma. „Ich will sie nicht alleine lassen, ich fahre jede Woche hin zu ihr, sie sieht ja sonst fast keinen“, erzählt Lisa, die letztjährige DM-Dritte, die ihren emotional größten Erfolg feierte, als sie bei der U23-EM in Gävle das deutsche Staffelholz zum Gold ins Ziel trug. Sie weiß: „Wenn am Start alles passt, kann ich auch die Einzelnorm von 11,15 Sekunden für Tokio laufen. Ob es letztlich reicht, weiß ich nicht, denn in Deutschland gibt es eine große Konkurrenz. Entweder es klappt, oder es klappt nicht mit Tokio. Es ist auf jeden Fall das Ziel“.

Mit großer Energie zurückgekämpft

Wegen Corona empfand sie keine großen Einschränkungen, weil sie als Kaderathletin immer in die Halle und auf die Anlage durfte. „Und nach dem Unfall hatte ich eh lange Zeit allein trainiert“, sagt sie. Moment mal, Unfall? Sie erwähnt ihn fast beiläufig. Lisa war auf direktem Weg, sich in der deutschen Spitzenklasse festzusetzen, war mit bei der WM in Doha, bekam aber keinen Staffeleinsatz. Dann aber, im Dezember 2019, erlitt sie ein schweren Rückschlag. Bei einem Trainingsunfall brach sie sich zwei Halswirbel, zum Glück zog sie sich keine Rückenmarksverletzung zu. Mit großer Energie kämpfte sie sich zurück, und ist jetzt schneller als je zuvor.

Inzwischen ist alles wieder gut, und sie trainiert auch nicht mehr allein, sondern mit anderen wie Emilie Meier und Sina Kammerschmitt unter Trainer Valerij Bauer, der Verena Sailer 2010 zum EM-Titel geführt hatte.