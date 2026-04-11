Radprofi Florian Lipowitz kommt immer besser in Form. Nach Platz drei bei Katalonien-Rundfahrt holt er die nächste Top-Platzierung. Nur ein französisches Supertalent war noch besser.

Bergara (dpa) - Der deutsche Radstar Florian Lipowitz hat im strömenden Regen die Baskenland-Rundfahrt auf dem zweiten Platz beendet und damit die nächste Top-Platzierung in dieser Saison eingefahren. Der Tour-de-France-Dritte musste sich in der Endabrechnung nur dem französischen Supertalent Paul Seixas geschlagen geben. Der 19-Jährige, der insgesamt drei Tagessiege im Baskenland holte, ließ sich auf der sechsten und letzten Etappe über 135,2 Kilometer von Goizper-Antzuola nach Bergara den komfortablen Vorsprung nicht mehr nehmen.

Den letzten Tagessieg sicherte sich der Amerikaner Andrew August, der sich aus einer Ausreißergruppe abgesetzt hatte. Lipowitz und Seixas erreichten auf der anspruchsvollen Etappe mit sechs Bergwertungen gemeinsam mit mehr als vier Minuten Rückstand das Ziel.

Dabei musste Lipowitz noch zittern, weil der Norweger Tobias Johannessen in der Ausreißergruppe mehr als drei Minuten herausfuhr und bedrohlich nah kam. Damit sorgte Lipowitz für die beste deutsche Platzierung bei dem Traditionsrennen seit dem Sieg von Andreas Klöden im Jahr 2011.

In der Gesamtwertung betrug der Rückstand von Lipowitz 2:30 Minuten auf Seixas. Auf Johannessen waren es nur drei Sekunden Vorsprung. Erst im letzten Moment hatte der 25-Jährige die Rundfahrt noch in sein Programm aufgenommen, nachdem er erst vor zwei Wochen bei der hochklassig besetzten Katalonien-Rundfahrt den dritten Gesamtrang belegt hatte.

Lipowitz nähert sich Tour-Form an

Damit liegt Lipowitz bei seinem Formaufbau für die Tour weiter voll im Plan. Im vergangenen Jahr hatte er bei der Frankreich-Rundfahrt sensationell den dritten Platz hinter Superstar Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard belegt. Dazu gewann er die Nachwuchswertung.

In diesem Jahr könnte Seixas bei der Tour bester Nachwuchsprofi werden. Der Youngster ist der große Hoffnungsträger Frankreichs, in den kommenden Jahren bei der Tour endlich für den ersten Gesamtsieg eines einheimischen Fahrers nach mehr als 40 Jahren zu sorgen. Den bislang letzten französischen Sieg hatte Bernard Hinault 1985 geschafft. Seixas hatte im vergangenen Herbst bereits den dritten Platz bei der EM hinter Superstar Tadej Pogacar und Remco Evenepoel belegt.