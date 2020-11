Vail (dpa) - Ex-Skistar Lindsey Vonn fragt sich eineinhalb Jahre nach ihrem Karriereende noch immer, was in ihrer Laufbahn ohne die Verletzungen möglich gewesen wäre.

„Was hätte ich noch erreichen können? Aber so ist es halt. Jetzt bin ich mir sicher, dass Mikaela Shiffrin schon sehr bald alle Rekorde brechen wird. Daher ist es am Ende egal, ob ich noch vier Siege mehr gehabt hätte“, sagte die 36-Jahre alte Amerikanerin der „Sport Bild“ (Mittwoch). Vonn kommt in ihrer Laufbahn auf 82 Siege im Weltcup, auf Rekordhalter Ingemar Stenmark aus Schweden fehlen ihr vier Erfolge. Die erst 25 Jahre alte Shiffrin kommt bereits auf 66 Siege.

© dpa-infocom, dpa:201118-99-370627/2