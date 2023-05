Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Danach, dass es am Ende noch spannend wurde im Spiel der zweiten Runde des DHB-Pokals zwischen den Eulen Ludwigshafen und GWD Minden, sah es lange nicht aus. Am Ende verlor der Zweitligist am Dienstagabend in der Eberthalle mit 23:24 (9:12) knapp gegen Bundesligist GWD Minden.

Damit ist den Eulen die Revanche für das Abstiegsendspiel im Juni gegen das jetzige punktlose Schlusslicht der Bundesliga nicht geglückt. Die Eulen taten sich vom Anpfiff weg schwer gegen die gut agierende