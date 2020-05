Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) kann sich ab einem Zeitraum rund um den 20. Mai Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga vorstellen. Im Vorfeld der Schaltkonferenz der Bundesländer am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teilte Lewentz auf eine RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass er sich hier in Übereinstimmung mit dem FSV Mainz 05 wisse, „der sich bislang streng an den Auflagen der Gesundheitsbehörden bei der Gestaltung des Training orientiert“.

Dritte Liga: Erfahrung aus Bundesligen abwarten

Der Minister betont aber auch, dass Hygienestandards eingehalten werden müssen. Bei einem Re-Start müsse zudem eine Chancengleichheit für alle Vereine gewährleistet sein, etwa durch einen zugelassenen regulären Trainingsbetrieb von mindestens 14 Tagen im Vorfeld. Aus den Erfahrungen der Bundesligen solle dann über einen möglichen weiteren Spielbetrieb der nachfolgenden Ligen entschieden werden: „Das Abstimmungsverhalten der Dritten Liga zum weiteren Saisonverlauf zeigt, dass es derzeit ein noch sehr uneinheitliches Bild über den weiteren Saisonverlauf gibt.“