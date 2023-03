Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erfolgreiche Auftakt im Pokal war für Fußball-Bundesligist mit der Verletzung Bellarabis teuer erkauft.

Am Dienstag gab es auf dem Trainingsgelände der Leverkusener am Fuße der BayArena wohlwollenden Applaus. Adressat war der Brasilianer Paulinho, der erst am Abend zuvor mit dem Flieger aus Tokio