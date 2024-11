Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl kommen in der NHL immer besser in Schwung. Ein 5:1-Kantersieg in Nashville bedeutet den dritten Erfolg in den vergangenen vier Partien.

Nashville (dpa) - Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers beim Ausfall von Star-Spieler Connor McDavid zu einem deutlichen Sieg über die Nashville Predators geführt. Mit zwei Toren und einer Vorlage glänzte Draisaitl beim 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)-Auswärtserfolg. Zum zweiten Mal in der aktuellen Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga erzielte der deutsche Starspieler drei Scorer-Punkte in einer Partie.

«Ohne Connor McDavid war uns klar, dass jemand übernehmen musste – Leon hat uns nicht enttäuscht», sagte Oilers-Cheftrainer Kris Knoblauch. «Er hat alles gemacht: entscheidende Bullies gewonnen, Tore in wichtigen Momenten geschossen – man hat gemerkt, dass er bereit war.» Mit einer Sprunggelenksverletzung wird McDavid den Oilers zwei bis drei Wochen fehlen.

Nachdem Draisaitl nach 37 Sekunden den Führungstreffer von Viktor Arvidsson vorbereitet hatte, erzielte der 29 Jahre alte Angreifer im zweiten Spielabschnitt die 3:1-Führung und erhöhte zu Beginn des dritten Drittels auf 4:1. «Das war ein wirkliches gutes Spiel von uns, die Energie hat mir besonders gefallen», sagte Draisaitl zum dritten Erfolg aus den vergangenen vier Partien.

Nico Sturm gewinnt gegen Lukas Reichel

Das Duell zweier deutscher Nationalspieler zwischen Nico Sturm und Lukas Reichel ging an Sturm, der mit den San Jose Sharks einen 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)-Heimerfolg über die Chicago Blackhawks einfuhr. Beide DEB-Akteure blieben ohne Torbeteiligung. Nach sieben Niederlagen zum Saisonstart haben die Sharks ihre vergangenen drei Partien gewonnen.