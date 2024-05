Jorge Martin ist vor historisch großer Kulisse in Le Mans nicht zu schlagen. Der Motorrad-Pilot erlebt ein perfektes Wochenende.

Le Mans (dpa) - Motorrad-Pilot Jorge Martin hat beim Grand Prix von Frankreich das Rennen der MotoGP gewonnen und damit seine Führung im Gesamtklassement weiter ausgebaut.

Vor einer Rekordkulisse setzte sich der spanische Ducati-Pilot gegen seine Markenkollegen Marc Marquez und Francesco Bagnaia durch. An den drei Veranstaltungstagen kamen über 297.000 Fans nach Le Mans, eine neue Bestmarke in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Vor den prall gefüllten Tribünen erlebte Jorge Martin in Le Mans ein perfektes Wochenende. Am Samstag stellte der Vize-Weltmeister der vergangenen MotoGP-Saison die Pole-Position und einen souveränen Sieg im Sprint sicher. Martin lieferte sich rundenlang ein hartes Duell mit Titelverteidiger Bagnaia. In der Schlussphase stellte Marquez den Anschluss an das Führungsduo her und überraschte Bagnaia in der letzten Runde.

Im Gesamtklassement liegt Martin nach dem fünften Renn-Wochenende der laufenden Saison mit 38 Punkten vor Titelverteidiger Bagnaia. Marquez schob sich auf die dritte Position der Fahrerwertung.