Vor knapp einer Woche hat Harald Layenberger die Trikotbrust des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zugunsten von Dr. Theiss Naturwaren freigegeben. Am Dienstag nun präsentierte Zweitligist SV Sandhausen das Rodenbacher Unternehmen als neuen Hauptsponsor. Die Arbeit im Hardtwald, sie fasziniert Layenberger.

Die Liebe zum 1. FC Kaiserslautern, sie bleibt – auch wenn das Logo der Layenberger-Fitnessmarke „Gymper“ künftig die Trikotbrust des Zweitligisten und nicht mehr der Roten Teufel ziert. „Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle“, sagte Harald Layenberger am Dienstag bei der Vorstellung als neuer Hauptsponsor des SV Sandhausen im BTW-Stadion. „Ich würde mir wünschen, dass Sandhausen und der FCK in der nächsten Saison wieder in der Zweiten Liga gegeneinander spielen“, betonte Layenberger im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Kurios: Am Samstag treffen beide Teams zunächst einmal zu einem Testspiel im Lauterer Fritz-Walter-Stadion aufeinander.

Harald Layenberger betonte, dass ihn die Arbeit des Zweitligisten um Präsident Jürgen Machmeier und Geschäftsführer Volker Piegsa schon seit einiger Zeit fasziniert. „Der SV Sandhausen ist ein sympathischer, bodenständiger Verein. Ich schätze das freche, nie verletzende Auftreten des Vereins“, sagte Layenberger. Das passe zu seinem Unternehmen. Wie Piegsa berichtete, habe er Harald Layenberger vor zwei Jahren bei einem Spiel von Union Berlin gegen Sandhausen kennengelernt. Der Kontakt ist nicht abgerissen. Als er nun die Chance gesehen habe, sei er Harald Layenberger „wahrscheinlich leicht auf den Wecker gefallen“, meinte der Geschäftsführer schmunzelnd. „Das kam nun alles sehr plötzlich“, berichtete Layenberger.

Weiter Exklusivpartner bei FCK

Vergangene Woche teilte Layenberger mit, dass er darüber nachdenke, ob er sich mit seiner Firma noch einmal im Fußball engagieren werde. Mit dem SV Sandhausen sei nun ein Partner gefunden worden, der bestens zu seiner Layenberger Nutrition Group, die sich auf das Segment der diätetischen Lebensmittel fokussiert, passe. Die Partnerschaft ist zunächst auf zwei Jahre angelegt, sei aber längerfristig angedacht. Das „Gymper“-Logo wird nicht nur die Trikotbrust des Zweitligisten zieren, sondern auch auf den Werbebanden im Stadion zu sehen sein. Und es gebe noch weitere Ideen, wie Piegsa sagte. Über finanzielle Details machte der Verein keine Angaben. „Willkommen zurück in der Zweiten Liga“, sagte Piegsa zu Layenberger.

Beim FCK bleibt Layenberger bis kommenden Sommer Exklusivpartner. Vergangene Woche gab er bekannt, dass sein Unternehmen das Engagement als Hauptsponsor der Roten Teufel kurzfristig beenden werde. Damit mache das Unternehmen auf Wunsch des Drittligisten die Trikotbrust für einen neuen Hauptsponsor frei – am Donnerstag präsentierte der FCK diesen in Homburg: die Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

Saisonstart gegen Darmstadt

Der SV Sandhausen, die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat, startet am Samstag, 19. September, mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 in die Zweitliga-Saison und gastiert eine Woche zuvor im DFB-Pokal bei Regionalligist TSV Steinbach Haiger.