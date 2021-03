In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch Medienverteter waren nicht zugelassen, hat eine Auswahl des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ein ebenso bunt zusammengewürfeltes junges Team des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Mittwochnachmittag in Karlsruhe mit 3:0 (2:0) besiegt. Beide Mannschaften haben mit Beginn der zweiten Halbzeit und nach etwa einer Stunde Spielzeit kräftig durchgewechselt.

Die Tore erzielten: 1:0 Malik Batmaz (11.), 2:0 Babacar Guèye (22.), 3:0 Malik Batmaz (56.).

Beim FCK soll Mittelfeldspieler Nicolas Sessa nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ebenso wie bei Carlo Sickinger, der nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel Reha-Training absolviert, hofft Antwerpen, dass er dem Team in dieser Saison noch helfen kann.

Die Nachricht, dass – wie am Dienstag irrtümlich berichtet – beide in dieser Runde definitiv nicht mehr spielen, entsprang einem Missverständnis.

