In einem Testpiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch Medienverteter waren nicht zugelassen, hat eine Auswahl des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ein ebenso bunt zusammengewürfeltes junges Team des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Mittwochnachmittag in Karlsruhe mit 3:0 (2:0) besiegt. Beide Mannschaften haben mit Beginn der zweiten Halbzeit und nach etwa einer Stunde Spielzeit kräftig durchgewechselt.

Die Tore erzielten: 1:0 Malik Batmaz (11.), 2:0 Babacar Gueye (22.), 3:0 Malik Batmaz (56.).