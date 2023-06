Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hadert mit den zwei verlorenen Punkten im Kellerduell in Duisburg. In letzter Sekunde wird der Ball vertändelt, statt ihn wegzuschlagen. Fünf Partien haben die Roten Teufel noch vor der Brust. Nächster Gegner ist am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) die SpVgg Unterhaching.

Den geraden Weg zum rettenden Ufer haben die Roten Teufel nicht finden können. So muss der 1. FC Kaiserslautern über Umwege zum Ziel kommen, das da heißt: Verbleib in der Dritten