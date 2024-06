Youngster Marco Brenner hat erstmals den Titel des deutschen Straßenradmeisters errungen. Medaillen gingen am Wochenende aber auch in die Pfalz.

Der 21-jährige Augsburger Brenner siegte am Sonntag nach 200,9 Kilometern bei den Titelkämpfen in Bad Dürrheim vor Florian Lipowitz aus dem deutschen Bora-hansgrohe-Team. Für Brenner war es der bisher größte Erfolg. „Das war sehr speziell. Es braucht noch ein bisschen, bis ich das realisiere“, sagte er. Was er wusste: „Ich habe heute alles riskiert.“

Îm Ziel, am Ziel: Marco Brenner feiert seinen Überraschungserfolg bei den Straßen-Meisterschaften in Bad Dürrheim. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Am Samstag hatte es bereits im Frauenrennen eine Überraschung gegeben, als Franziska Koch im Dauerregen Titelverteidigerin Liane Lippert im Schlusssprint abhängte und erstmals den Titel holte. „Es ist unglaublich, ein Traum wird wahr“, sagte Koch im SWR, es war ihr erster Erfolg im Eliterennen der Frauen: „Ich war relativ selbstbewusst heute. Ich habe eine gute Form und bin glücklich, dass ich dafür eine weitere Bestätigung erhalten habe.“

Messemer läst die Pfalz jubeln

Joelle Messemer vom RSC Linden hatte ebenfalls bereits am Samstag den deutschen Meistertitel in der Klasse U19 mit einer überragenden Vorstellung errungen. Die 17-Jährige gewann nach 76,7 Kilometern mit elf Sekunden Vorsprung vor Laura Nollau (Chemnitz) und ihrer Vereins- und Teamkollegin Magdalene Leis, die mit 40 Sekunden Rückstand ins Ziel kam. Das Trio hatte sich schon nach 20 Kilometern vom Feld gelöst.

„Ich hatte mit Magda vor dem letzten Anstieg abgesprochen, dass ich was versuche, damit wir Laura ausschalten, aber dann konnte auch Magda nicht mehr das Hinterrad halten“, sagte Messemer, die hofft, sich für ein Engagement bei einem Profiteam interessant gemacht zu haben. Messemer und Leis sind Schülerinnen der Sporteliteschule Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern und fahren für das dominante Team Wipotec-RPL. Auf dem vierten Platz kam Messane Bräutigam (Team Acrog-Tormans) aus dem südpfälzischen Berg ins Ziel.