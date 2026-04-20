Der Laureus-Preis ehrt nicht nur sportliche Erfolge: Toni Kroos wird für seinen Einsatz abseits des Platzes ausgezeichnet. Was hinter der Auszeichnung steckt.

Madrid (dpa) - Toni Kroos gehört zu den Preisträgern der Laureus World Sports Awards. Der Fußball-Weltmeister von 2014 erhielt im Palacio de Cibeles in Madrid den nicht jährlich vergebenen Sporting Inspiration Award. Kroos ist erst der vierte Preisträger der 2017 erstmals vergebenen Auszeichnung.

«Der Fußball hat mir unvergessliche Momente beschert, mit meinen Vereinen und mit der deutschen Nationalmannschaft, aber er hat mir auch eine Plattform gegeben. Ich war immer der Überzeugung, dass damit die Verpflichtung einhergeht, etwas zurückzugeben», sagte Kroos. Durch seine Stiftung habe der 36-Jährige «die wahre Kraft des Sports erlebt, in den schwierigsten Situationen Hoffnung und Stärke zu spenden.»

Der Preis wird für Leistungen verliehen, die über sportliche Erfolge hinausgehen. Der Mecklenburger hatte 2015 die Toni-Kroos-Stiftung gegründet, die schwerkranke Kinder und die Hospize, die sie in ganz Deutschland betreuen, unterstützt. In Madrid folgte 2024 die nach ihm benannte Akademie, die laut Laureus «ein Trainingsprogramm anbietet, das auf Respekt, Verantwortung und persönlicher Entwicklung basiert.»

Alcaraz und Sabalenka ausgezeichnet

Zwei Tennis-Profis, beides amtierende US-Open-Champions, erhielten die Preise in den Kategorien Sportler und Sportlerin des Jahres. Der Spanier Carlos Alcaraz wurde ebenso ausgezeichnet wie Aryna Sabalenka. Der Brasilianer Gabriel Araujo, dreimaliger Para-Schwimm-Weltmeister, bekam den Award als Behindertensportler des Jahres.

Paris Saint-Germain wurde als Mannschaft des Jahres geehrt. Der kommende Königsklassen-Gegner von Bayern München hatte in der vergangenen Saison neben der Champions League vier weitere Titel gewonnen. Formel-1-Weltmeister Lando Norris wurde für den «Durchbruch des Jahres» ausgezeichnet.