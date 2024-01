Peter Schlickenrieder darf bei der Tour de Ski nicht mehr aktiv mitwirken. Der Teamchef der deutschen Langläufer wurde in Davos disqualifiziert.

Davos (dpa) - Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder hat bei der Tour de Ski vorzeitig Feierabend. Dem 53 Jahre alten Ex-Athleten wurde in Davos in der Schweiz die Akkreditierung entzogen, wie er selbst bestätigte.

Beim Verfolgungsrennen bei schwierigen Bedingungen hatte Schlickenrieder während des Rennens seine Ski quer auf die Strecke gestellt, um das Material der deutschen Athleten von der Schneelast zu befreien. Dies wurde von den Organisatoren sanktioniert.

«Es wurde seitens der Jury eine Strafe gegen den Coach, also gegen meinereiner, verhängt und zwar in Form einer Strafzahlung von 1000 Schweizer Franken und dem Entzug der Akkreditierung bis zum Ende der Tour de Ski», berichtete Schlickenrieder. «Damit ist klar, es war eine Regelverletzung. Die Strafe habe ich natürlich so akzeptiert, auch wenn es natürlich ein bisschen krass ist.»

Das deutsche Team ist bei der Tour de Ski ordentlich auf Kurs und hat dank Olympiasiegerin Victoria Carl bereits zwei Podestplatzierungen eingefahren. Am Wochenende stehen im italienischen Val die Fiemme die abschließenden Wettbewerbe des Events rund um den Jahreswechsel an.