Die deutschen Langläuferinnen gewinnen die langersehnte Olympia-Medaille. Sie beenden eine Durststrecke mit Silber.

Sofie Krehl quälte sich mit allerletzter Kraft und den heranstürmenden Verfolgerinnen im Nacken Richtung Ziel, von dort brüllten ihr die Teamkolleginnen fast schon verzweifelte Anfeuerungsrufe entgegen – es half: Die deutschen Skilangläuferinnen haben ein Wintermärchen geschrieben und überraschend Silber im olympischen Staffelrennen gewonnen. Nach 4x5 Kilometern mussten sich Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl und Sofie Krehl nur dem Team des Russischen Olympischen Komitees geschlagen geben. Es war die erste deutsche Langlauf-Medaille bei Winterspielen seit 2014, als die Frauen-Staffel Bronze gewonnen hatte.

„Das ist unglaublich“, jubelte Sauerbrey, die wie ihre Teamkolleginnen gegen die Favoriten ein sagenhaftes Rennen ablieferte. Bis zum vierten Abschnitt hatte Deutschland noch in Führung gelegen, dann musste Krehl die russische Schlussläuferin Weronika Stepanowa ziehen lassen, rettete aber einen knappen Vorsprung auf die Schwedinnen. 18,2 Sekunden fehlten zu Gold, Schweden kam zweieinhalb Sekunden hinter dem DSV-Team ins Ziel.

„Kämpfen wie die Schweine“

Olympia-Debütantin Sauerbrey machte als Startläuferin ein sehr gutes Rennen und übergab nur knapp hinter Russland auf Platz zwei an Hennig. Die Oberwiesenthalerin ging sogar an der Russin Natalia Neprjajewa vorbei. Die Norwegerin Therese Johaug hatte einen Rückstand von 22,8 Sekunden auf Hennig, nachdem die Skandinavierinnen gleich zu Beginn des Rennens gestürzt waren. „So nah waren wir noch nie dran. Wir haben uns das verdient“, sagte Hennig in der ARD nach ihrem Lauf. Mit 4,3 Sekunden Vorsprung übergab sie an Carl, die die Führung verteidigte und auf Schlussläuferin Krehl wechselte.

Man könne mit einer Medaille „liebäugeln“, hatte Hennig vor dem Rennen gesagt und ergänzt: „Wir werden dafür kämpfen und alles geben - wie die Schweine, wie man auf Deutsch sagt.“ Der Kampfgeist zahlte sich aus.