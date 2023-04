Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im engsten Familienkreis im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach feierte am Mittwoch Wolfgang Schnarr, der erste Bundesliga-Torwart in der Historie des 1. FC Kaiserslautern, sein 80. Wiegenfest. Der Gratulationstour langjähriger Wegbegleiter konnte er dennoch nicht ganz aus dem Weg gehen.

Seinen Platz in den Annalen des FCK hatte sich der aus Bruchmühlbach-Miesau stammende Schnarr bereits sehr früh in seiner Karriere gesichert. Am 24. August 1963 stand der damals 22-jährige