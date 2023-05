Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Durchaus mit Zuversicht, aber auch mit dem nötigen Respekt nimmt das Team Bernhard aus Landstuhl am Wochenende in Oschersleben die neue Saison der DTM in Angriff.

Erstmals mit zwei Porsche 911 GT3 R der neues Baureihe 992 im hochkarätigen Feld vertreten, hofft die Pfälzer Truppe in der Magdeburger Börde auf einen guten Einstieg. Die beiden jeweils rund einstündigen