Ein Schwabe wird den Landessportbund lenken. Wolfgang Bärnwick traut sich zu, die Rheinland-Pfälzer im Sport zu einen. Und Olympiasiegerin Miriam Welte will den Athleten geben, was sie selbst hatte: eine optimale Förderung. Die Neuen haben Ziele.

Bevor Wolfgang Bärnwick (72) dem LSB-Präsidium sein Ja-Wort gab, irgendwann im März, hatte er in aller Ruhe das stundenlange Gespräch mit seinen beiden Vorgängern gesucht. Mit Lutz Thieme, dem Acht-Monats-Präsidenten, und mit Jochen Borchert, dem kommissarischen Chef seit Februar 2019. Er erfuhr von ihnen vieles über die unruhigen Zeiten im Landessportbund und vieles über das hinaus, was er in Zeitungen gelesen oder im Radio gehört hatte. Zum Beispiel von Borchert, dass er Einigkeit, aber eher keine Harmonie im Präsidium hergestellt habe.

Zu jung, um aufs Mittagessen zu warten

Abgeschreckt hat Bärnwick nichts, ganz im Gegenteil. Nach den Gesprächen sah er sich bestätigt, was er vorher schon ahnte: „Ich mach’ den Job als Präsident des Landessportbundes.“ Im vergangenen Jahr hatte er nach fünf Jahren sein Beigeordnetenamt in Ingelheim abgegeben und wusste, dass das nicht das Ende im Ehrenamt ist. „Mit 72 steht man nicht ganz mitten im Leben, das weiß ich auch. Ich fühlte und fühle mich aber zu jung, um zuhause zu sitzen und zu warten, bis es Mittagessen gibt“, begründete Bärnwick seinen Schritt. Er sieht es nicht als Herausanforderung an, in die Vergangenheit zu schauen, sondern er „will die Sache in Ruhe voranbringen“. Und weil „nichts allein geht im Leben“, sagt er, will er das mit einem starken Team machen. Und das ist gut so.

Vier Wochen auf null fahren

Es steht einiges an: Die Organisationsanalyse, die den Mitgliedern am 11. Dezember bei der nachzuholenden Online-Mitgliederversammlung vorgestellt und mit ihnen gemeinsam umgesetzt werden soll. Der Neubau einer Geschäftsstelle, für die der Bauplatz gefunden ist. Die Gespräche mit dem Innen- und Sportministerium, die sehr angenehm begonnen hätten. Die Förderung des Leistungssports, einer Kernaufgabe des LSB, bei der die neue Vizepräsidentin Miriam Welte nach einer gewissen Einarbeitungszeit eigene Akzente setzen will.

Ganz aktuell sind die Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie zu bewältigen, für die Landessportbünde vor allem im Breiten- und Freizeitsport. „Jedes Bundesland hat andere Regelungen, und jedes Bundesland denkt, es sei gut versorgt. Ist es aber nicht“, hebt Bärnwick ein großes Problem hervor. „Wir müssen gucken, dass wir einheitliche Regelungen finden. Wir wollen für vier, sechs Wochen alles auf Null fahren, den Lockdown durchziehen und dann systematisch wieder anfangen“, sagt er und wird von Vorgänger Jochen Borchert unterstützt: „Wir sollten die Gesundheit in den Blick nehmen. Sport und Kultur sind sehr wichtige und schöne Sachen. Aber wenn nicht nur ein Schnupfen auskuriert werden soll, wenn die Welt sich mit einem Virus beschäftigt, dann sollten wir im Sport den Schritt mitmachen und sagen, okay, wir nehmen diese begrenzte Zeit an und machen eben individuell Sport.“

Welte will sich treu bleiben

„Ich denke, dass es zeitlich gut klappt, ich habe ja kein Training mehr“, sagte Olympiasiegerin Miriam Welte (33) über den Einstieg in ihr neues Amt. „Mit der Sporthilfe Rheinland-Pfalz sind wir sehr gut aufgestellt, wenn man mit anderen Ländern vergleicht. Mehr geht immer“, sagte Welte und forderte: „Wir brauchen noch mehr qualifizierte Trainer, aber die erste Projekte laufen da schon.“ Welte hob hervor, dass die Leistungssportabteilung um Thomas Kloth längst erkannt habe, dass man auch unten fördern muss, nicht nur oben in die Spitze.

Sie wird Denkanstöße liefern. „Ich habe einiges im Kopf, aber ich muss mich erst gut einarbeiten. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen Sportlern und Funktionären und glaube, dass meine Kontakte ins Ministerium hilfreich sind“, sagte sie. „Ich möchte mir auf jeden Fall treu bleiben.“

Wie bei so vielem hängt auch im Sport einiges vom lieben Geld ab. Was Jochen Borchert seinen Nachfolgern mitgeben kann, hört sich gut an: „Ich bin optimistisch, dass wir am Jahresende einen Haushaltsaufwuchs im Sport bekommen werden. Es wäre der erste seit 20 Jahren.“ Bärnwick wollte noch keine Zahlen nennen. „Wir mussten beim Innenminister unsere Vorstellungen, wofür wir das Geld brauchen, präzisieren. Das sind klar definierte Projekte wie Leistungssport, Übungsleiterausbildung oder Digitalisierung“. Bärnwick nannte die Gespräche sehr angenehm.