Die beiden Topteams aus Hauenstein und Baumholder sichern vorerst ihre guten Plätze ab – auch wenn dabei ein bisschen Glück nötig war. Der SV Hermersberg bleibt dran.

Hauchdünne Siege für die beiden Spitzenteams, ein klarer Erfolg für den hartnäckigsten Verfolger des Duos: Drei Absteiger werden in der Landesliga das Rennen um Titelgewinn und Aufstiegsspielteilnahme wohl unter sich ausmachen. Zumal sich die momentanen Verfolger gegenseitig die Punkte klauen.

SC Hauenstein - SV Kirchheimbolanden 1:0. Nach Spielende stand für die Gastgeber ein Arbeitssieg zu Buche. Der Dreier wurde auch in Hauensteiner Reihen als glücklich bezeichnet, da die stark spielenden Nordpfälzer mehrfach Möglichkeiten zum Ausgleich hatten sausenlassen. In dem Spiel gab es insgesamt wenig klare Situationen, und als im Schlussspurt die Gäste auf den Ausgleich drückten, waren für den Tabellenzweiten die Räume offen, um die Führung zu festigen. Das gelang nicht, sodass der nunmehr achte Heimsieg für den SCH denkbar knapp ausfiel.

SV Hinterweidenthal - VfR Baumholder 0:1. Mit einer gehörigen Portion Glück entführte Tabellenführer VfR Baumholder vor 150 Zuschauern drei Punkte beim Vorletzten in Hinterweidenthal. Eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit traf der nach 64 Minuten eingewechselte Lucas Fernando Alves da Silva mit einem sehenswerten Hackentor. Hinterweidenthal hatte 90 Minuten sehr stark verteidigt und in der Schlussviertelstunde zwei sehr gute Chancen verpasst. Als Daniel Tretter nach dem 0:1 in der Nachspielzeit einen Schuss absetzte und Kapitän Kim-Dan Schenk aufs Gästetor köpfte, wähnten die SVH-Spieler den vom Keeper abgewehrten Ball hinter der Torlinie. Doch das Unparteiischen-Team gab den vermeintlichen Treffer nicht. Im Zuge vehemente Proteste kassierten Tretter und Schenk je eine Zeitstrafe.

SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied - SV Rodenbach 2:2. Am Ende des Verfolgerduells steht eine gerechte Punkteteilung. Beide Mannschaften verteidigten im ersten Abschnitt souverän, sodass es nur zu wenigen Torraumszenen kam. Kevin Schehl (33.) erzielte per Freistoß die Gästeführung, aber nur zwei Minuten später landete ein Rodenbacher Verteidigungsversuch im eigenen Tor (35.). Mit dem Stand von 1:1 ging es daher in die Pause. Im zweiten Abschnitt präsentierte sich die Heimelf zunächst drückender. Die Gäste waren nicht mehr so klar im Spielaufbau wie noch zu Beginn. Marc Giselbrecht (66.) traf zur folgerichtigen Führung für die Heimelf. Doch in der Schlussphase erzwangen die Gäste noch den Ausgleich: Eine Flanke fand Tadgh Howard (85.), der zum 2:2-Endstand einköpfte.

TuS Hackenheim - TuS Bedesbach-Patersbach 2:2. Die rund 200 Zuschauer in Hackenheim bekamen am Sonntag einiges geboten. Beide Teams gaben jeweils phasenweise den Ton an und erarbeiteten sich so Chance um Chance. Der frühere Profi Pierre Merkel (5., 78. Minute) war auf Seiten der Heimelf zweimal erfolgreich, bei den Gästen aus dem Glantal trafen Kapitän Maximilian Dietz (30.) und Jan Hermann (75.) zur gerechten 2:2-Punkteteilung.

FC Schmittweiler-Callbach - TSG Trippstadt 0:1. Harte Arbeit und ein wenig Fußballglück lassen die Gäste letztlich in Schmittweiler jubeln. Die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Spiel und kamen zu einer hochkarätigen Chance. Das Aluminium und ein Gästeakteur auf der Linie verhinderten den Einschlag. Auf der Gegenseite erzielte Maximilian Lauhoff (40.) noch vor der Pause den einzigen Treffer der Partie. Auch nach Wiederanpfiff blieb die Begegnung umkämpft. Die verletzungsbedingt dezimierten Gäste hatten gute Kontermöglichkeiten, aber auch die Heimelf kam noch mal zur Großchance. Das wichtige Quäntchen Glück blieb aber bis zum Abpfiff auf Seiten der TSG.

TSC Zweibrücken - SV Hermersberg 1:4. Im Derby starteten die Gäste mit einem blitzartigen Angriff, Lukas Bißbort hatte nach 30 Sekunden frei vor TSC-Torwart Nico Jäckel die Chance zur Führung. Vor 200 Zuschauern kam der TSC nicht richtig ins Spiel, konnte aber die Gästeführung von Johannes Mendel (15.) mit dem Treffer von Sebastian Schmitt (45.) ausgleichen. Die Rosenstädter stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Binnen zehn Spielminuten nutzten Mendel (53.) und Bißbort (63./Foulelfmeter) ihre Chancen zum 1:3 und drehten die Begegnung zugunsten der Gäste. Das Passspiel beim Gastgeber war in der Offensive nicht genau genug, um dem Spiel nochmals eine Wende zu geben. Mit der reiferen Spielanlage konnten die Hermersberger das Spiel für sich entscheiden. Der eingewechselte (78.) Johannes Heid legte in der Nachspielzeit noch einen weiteren Gästetreffer drauf.

SF Bundenthal - SG Rieschweiler 4:1. Die Kontrahenten lieferten sich im Derby einen offenen Schlagabtausch. Nach dem schnellen 1:0 von Dennis Brödel (3.) glich Finn Kettenring (25.) verdient aus. Kurz vorm Pausenpfiff gelang Luca Moog erneut die Führung für die Sportfreunde. In Abschnitt zwei hatte Rieschweiler drei Topchancen, um das Spiel zu kippen. Stattdessen verwandelte auf der Gegenseite Kevin Rose einen Foulelfmeter zum 3:1 (70.), Danach agierten beide Teams mit vielen langen Bällen. Den Gästen blieben Tore versagt. Mit dem fragwürdigen, weil abseitsverdächtigen 4:1 durch Antoine Röhrig (81.) war der zweite Heimsieg der Gastgeber unter Dach und Fach.