Lange war die Tabellenspitze in der Landesliga West eng umkämpft. Mit dem VfR Baumholder kristallisiert sich aber ein heißer Kandidat für den Direktaufstieg heraus.

Hinter dem VfR herrscht harter Kampf – auch weil scheinbar keins der Teams mehr regelmäßig punkten mag. Erneut scheitert der SC Hauenstein – und erneut ist es eine Mannschaft im Tabellenkeller, die den Aufstiegskandidaten verzweifeln lässt. Bundenthal steht vor dem Abschied – und ärgert den Südwestpfalz-Nachbarn noch ein wohl letztes Mal mächtig. Mit nur zwei Punkten Abstand auf den Relegationsplatz steht Hauenstein aber immer noch in einer aussichtsreichen Position. Bedanken kann sich die Mannschaft beim SV Kirchheimbolanden. Gegen die Nordpfälzer musste der Tabellenzweite Hermersberg Federn lassen.

SV Hermersberg - SV Kirchheimbolanden 2:4. Der SVH patzte gestern im Rennen um Titel und Relegationsplatz. Er unterlag vor 250 Zuschauern verdient dem SV Kirchheimbolanden mit 2:4. Nach einer Gelb-Roten Karte für Marvin Hendricks mussten die Gäste die letzten 30 Minuten in Unterzahl bestreiten. Da stand es allerdings bereits 4:1 für den SVK. Hermersberg blies nochmals zur Aufholjagd. Doch außer dem 2:4 durch Johannes Heid (70.) und einem Pfostentreffer durch Lukas Bißbort gab es nichts mehr Zählbares. Dabei war der Heimelf bereits nach fünf Minuten durch Bißborts Treffer ein Start nach Maß gelungen. Doch danach spielte über weite Strecken nur noch der SVK. Nach Simon Bums Ausgleich (19.) gelang Leonid Morina die erstmalige Führung (34.). Nach der Pause erhöhten Rico Sprenger (47.) und Felix Reißmann (54.) zügig auf 4:1.

TSG Trippstadt - SV Rodenbach 1:5. Bereits in der ersten Spielminute scheitere die Heimelf am Aluminium. Danach wurden zwei individuelle Fehler der TSG von den Gästen zur frühen 2:0-Führung eiskalt bestraft. Erfolgreich waren Jayden Stollings (11.) und Artim Bekteshi (15.). Mit der Führung im Rücken präsentierte der SVR sich souverän, während der TSG weitestgehend der nötige Zugriff und Wille fehlte. Noch vor der Pause erhöhte Benjamin Röder (45.) zum 3:0. Mit Wiederanpfiff zeigte sich das gleiche Bild: Die Gäste gaben den Ton an und erspielten den Sieg klar und verdient. Röder (57., 63.) ließ noch zwei Treffer folgen. Die Heimelf kam nur noch zum 1:5 durch Dennis Leist (78.). Zumindest einen kleinen Grund zur Freude gibt es aus Trippstadter Sicht aber doch: Das erklärte Ziel des Ligaverbleibs ist für den Aufsteiger mit dem heutigen Spieltag endgültig in trockenen Tüchern.

SV Hinterweidenthal - SV Winterbach 1:1. Wie bereits vor acht Tagen, hatte sich der abstiegsbedrohte Gastgeber bis in die Schlussphase eine ordentliche Situation mit einer 1:0-Führung erarbeitet. Doch der zweitbeste Torjäger der Landesliga Elias Pfenning entriss auf der letzten Rille (85.) den Sieg mit seinem 25. Saisontreffer. Vor der Führung von Marius Schweitzer (38.) nach einer Einzelaktion hatte Felix Burkhart bereits den Führungstreffer vergeben. 20 Minuten vor Ende lagen ein 2:0 und wichtige drei Punkte in der Luft – der Treffer fiel aber nicht. Danach war Winterbach spielerisch besser, und es blieb bei der Punkteteilung am Samstag.

TSC Zweibrücken - TuS Bedesbach-Patersbach 1:2. In den ersten 45 Minuten war der TSC richtig gut und verdiente sich eine 1:0-Führung. Nach einer halben Stunde Spielzeit traf Erik Bischof für die Rosenstädter. In der zweiten Hälfte agierte der Gastgeber nur noch mit langen Bällen, und der Tabellensiebte zeigte sich effektiv in der Chancenauswertung. Max Maurer (63.) glich per Freistoßtor zum 1:1 aus, und David Becker traf sieben Minuten vor Spielende zum Auswärtssieg nach einem Eckball. In der Nachspielzeit hielt Heimtorwart Nico Jeckel einen Foulelfmeter der Gäste. Kurz danach musste noch Tobias Schön (TSC) mit einer Ampelkarte das Spiel beenden.

SC Hauenstein - SF Bundenthal 2:3. Der SCH hat bereits am vergangenen Donnerstag seine Negativserie nach drei Niederlagen in Folge mit dem 4:1-Erfolg gegen Hackenheim gestoppt. Im Wasgau-Derby hatte die Heimelf deutlich in Bundenthal gewonnen, patzte aber im Rückspiel zuhause. Die Sportfreunde verdienten sich mit ihrer Leistung den Auswärtssieg. Die schnelle 1:0-Führung vor 160 Zuschauern von Tim Keiser (2.) glich bereits acht Minuten später Dennis Wegmann zum 1:1 aus. Nach der abermaligen Führung von Anton Weinriefer (50.) verwandelte Kevin Rose einen Foulelfmeter (59.) zum 2:2. Dennis Brödel traf 20 Minuten vor Spielende zum 3:2 für das Gästeteam.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - SG Rieschweiler 4:1. Der favorisierte Tabellendritte leistete sich gegen die noch abstiegsbedrohten Gäste keinen Fauxpas. Die Heimelf nutzte das pomadige Auftreten der Gäste mit Toren von Alexander Tiedke (10.) und Mika Maurer (25.). Mit Beginn der zweiten Hälfte kam die SGR besser aus der Kabine und hatte 20 Minuten lang klare Chancen zum Anschlusstreffer. Nachdem Kevin Gundt (66.) auf 2:1 verkürzte, hielt die Hoffnung lediglich drei Minuten. Nico Praß traf zum 3:1, und Joshua Rodriguez (72.) erhöhte für die Heimelf.

FC Schmittweiler-Callbach - VfR Baumholder 0:4. Tore: 1:0, 3:0 Lucas Alves da Silva (4., 47.), 2:0, 4:0 Niklas Alles (19., 57.) - Zuschauer: 200.