Der VfR Baumholder kehrt in die Verbandsliga zurück. Wer dem Meister folgt, ist noch offen: Um die Relegationsteilnahme rangelt noch ein Quartett – Vorteil bei Meisenheim.

Da lobt man die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied bereits als aussichtsreichen Kandidaten für die Relegation und wird postwendend bestraft. Mit dem Unentschieden gegen Winterbach macht es der Tabellenzweite (51 Punkte) noch mal richtig spannend – zumindest nach unten. Dort lauern Hauenstein (50), Kirchheimbolanden (49) und Hermersberg (48) und hoffen auf einen erneuten Ausrutscher des Zweitplatzierten am letzten Spieltag. Oben feiert hingegen der VfR Baumholder die frühzeitige Meisterschaft. Den Sieg gegen Trippstadt hätte es dafür nicht mal gebraucht.

TSG Trippstadt - VfR Baumholder 3:4. Die Partie bot bereits im Voraus für beide Mannschaften Anlass zur Freude: Für Trippstadt ist es der wohlverdiente Saisonabschluss, für Baumholder stand bereits am Vortag die Meisterschaft fest. Und so konnten beide Mannschaften befreit aufspielen. Es bot sich in der Folge ein ansehnliches Fußballspiel, das überwiegend mit offenem Visier ausgetragen wurde. Zunächst war es der frisch gekrönte Meister, der mit dem Treffer von Danny Lutz (4.) früh loslegte. Danach kam die TSG besser ins Spiel: Dennis Leist (20.), Maurice Mages (23.) und Laurenz Antes (39.) sorgten für den 3:1-Pausenstand zugunsten der Heimelf. Aus den Kabinen kamen dann allerdings wieder die Gäste besser hervor. Erneut Lutz (50.) sowie Ahmad Tajik (51.) glichen die Partie mit einem Doppelschlag aus. Abdul Antar (84.) sorgte in den Schlussminuten für den Sieg des VfR.

SC Hauenstein - SV Hinterweidenthal 3:0. Spielbestimmend und mit guten Aktionen startete der SCH am Samstag in das Wasgau-Derby. Bei sporadischen Angriffen der Gäste hielt SCH-Torwart Hendrik Gräfe die Null. Nach einem Eckball stand Moritz Schmitt (28.) am ersten Pfosten und traf zum 1:0. Danach kamen die Hinterweidenthaler besser auf, aber ohne zählbaren Erfolg. Mit Beginn der zweiten Hälfte übernahm die Heimelf wieder das Spiel bis zu einer Zeitstrafe (59.), die den SCH schwächte. Ebenfalls eine Zeitstrafe (73.) für die Gäste konnte der favorisierte Gastgeber direkt zur Vorentscheidung verwerten. Maximilian Seibel (77.) und Fidel Schmähling (90.) nutzten ihre Chancen zum 3:0. Mit dem Derbysieg verkürzt der SCH den Abstand zum zweiten Platz auf einen Punkt. TuS Hackenheim - SF Bundenthal 4:0. Nach einer halben Stunde mussten die Gäste bereits verletzungsbedingt Ilias Varjamis für Sebastian Reinert wechseln. Vor 200 Zuschauern kam Hackenheim zu mehr Ballbesitz, aber bis 20 Minuten vor Ende stand es torlos. Ein Konter führte nach Querpass von Luca Chiviri zum Führungstor von Pierre Merkel (71.). Danach scheiterte Dennis Brödel (73.) beim möglichen 1:1, im Gegenzug erhöhte Chiviri nach weitem Abschlag von Keeper Christoph Grimm. Im Schlussspurt fielen das 3:0 und 4:0 – Doppelschlag von Lorenz Bubach (85., 90.), der Sieg geriet ein Tor zu hoch.

SV Rodenbach - TSC Zweibrücken 0:0. In der torlosen Begegnung fehlten eigentlich nur die Tore. Der Gastgeber hatte eine Vielzahl an Chancen, scheiterte aber stellenweise an Gästetorhüter Nico Jeckel, oder es war ein Fuß dazwischen. Mit einer der wenigen Aktionen wäre das Ergebnis fast auf den Kopf gestellt worden, als Erik Bischof zwei Minuten vor Spielende einen der sehr wenigen Konterchancen zur Gästeführung vergab.

FC Schmittweiler-Callbach - SG Rieschweiler 5:3. Die schnelle 1:0-Führung von Justus Rech (4.) konnten die Gäste im Abstiegsduell mit einem Freistoßtor von Kevin Gundt ausgleichen (29.). Danach stand SG-Torwart Marc Zimmermann mehrmals im Brennpunkt. Die 2:1-Pausenführung von Aurel Rech (45.) war somit schmeichelhaft für die Gäste. Per Doppelschlag erhöhte Aurel Rech mit seinem zweiten und dritten Tagestreffer (47., 52.) zum zwischenzeitigen 4:1. Erst ab diesem Zeitpunkt kamen die Gäste besser auf und verkürzten nach einem verwandelten Foulelfmeter mit dem Tor von Simon Hauk (56.). In der Schlussphase war es Yannick Naujoks (87.), der auf 5:2 erhöhte und Hauk, der in der Nachspielzeit seinen zweiten Foulelfmeter zum 5:3-Endstand verwandelte.

TuS Bedesbach-Patersbach - SV Kirchheimbolanden 1:4. Früh trafen die „Bepas“ durch David Selesi (18.), früh antworte aber auch der SVK: Felix Reißmann (27.), Henrik Hillesheim (32.) und Leonid Morina (35.) drehten die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Abschnitt erhöhte erneut Reißmann (73.) zum Endstand. Die Gäste rücken mit dem Erfolg in Bedesbach vor auf Platz vier und dürfen so auch am letzten Spieltag noch von der Relegation träumen. Allerdings müssten dafür sowohl die SG Meisenheim als auch der SC Hauenstein Punkte liegenlassen.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - SV Winterbach 1:1. Bereits am Samstag entschied der Tabellenzweite die Meisterschaftsfrage selbst. Mit dem Remis bleibt nur noch der Weg über die Relegation. Tore: 0:1 Elias Pfenning (44.), 1:1 Pascal Mohr (89.) - Zuschauer: 510.