Die SG Rieschweiler macht auf den letzten Drücker den Ligaverbleib perfekt – dank Derbysieg und Nachbarschaftshilfe. Alle Entscheidungen sind am letzten Spieltag gefallen.

Klare Verhältnisse oben wie unten: Meister Baumholder verabschiedet sich aus der Landesliga, dem VfR könnte die SG Meisenheim in die Verbandsliga folgen – einen Erfolg in der Relegation vorausgesetzt. Die pfälzischen Spitzenteams schauen in die Röhre – SC Hauenstein, SV Kirchheimbolanden und SV Hermersberg, bis Sonntag noch mehr oder minder mit winzigen Chancen auf Rang zwei ausgestattet, folgen auf den undankbaren Plätzen drei bis fünf. In Rieschweiler darf gejubelt werden – dank eines Derby-Kantersiegs über Rivale Hermersberg und dank freundlicher Mithilfe der Sportfreunde aus Bundenthal. Zum Abschied haben die Gelb-Blauen noch rasch den FC Schmittweiler-Callbach gebügelt, Rieschweilers hartnäckigsten Konkurrenten. Somit muss der FC in die Relegation gegen Phönix Schifferstadt. Bundenthal hat das Relegationsrundenspiel gegen Knittelsheim abgesagt. Es bleibt beim angekündigten freiwilligen Rückzug.

SG Rieschweiler - SV Hermersberg 4:0. Zum Ende einer ob der Temperaturen tempoarmen ersten Spielhälfte schoss Rieschweilers Stürmer Daniel Preuß sein Team in Führung. Sehenswert der Treffer des 40-Jährigen aus 20 Metern (44.). Nach der Halbzeitpause drehte die SGR, wegen einer Zeitstrafe der Hermersberger in Überzahl, mächtig auf. Preuß erhöhte per Strafstoß auf 2:0 (55.). Sein zweiter Treffer im letzten Spiel für den Verein, der 14 Jahre seine sportliche Heimat war und zu dessen Rettung er maßgeblich beigetragen hat. Johannes Jubileum stand drei Minuten später völlig allein und vollendete per Direktschuss (58.). Finn Kettenring schoss aus kurzer Distanz zur Entscheidung, dem 4:0, ein (65.). Danach wollte Hermersberg mehr, kam aber nicht zu Chancen.

TSC Zweibrücken - SC Hauenstein 1:4. Der SCH hat am letzten Spieltag zwar seine Aufgabe bewältigt und den selbst geforderten Auswärtssieg gelandet. Zum Platz zwei reichte es dennoch nicht. Die Gäste diktierten vom Anpfiff weg das Derby und kamen per Doppelschlag von Anton Weinriefer (13., 16.) zu einer frühen Führung. Danach konnte Erik Bischof (27.) mit einem verwandelten Handelfmeter verkürzen. Der Tabellendritte zeigte die größere Motivation, vergab aber gute Möglichkeiten bis in die Schlussphase. Marvin Buhl (71.) und Tim Hecker (87.) erhöhten in der fairen Partie. Die einzige Chance der Rosenstädter in Abschnitt zwei resultierte aus einem Freistoß, bei dem der Ball an der Latte landete (70.).

SF Bundenthal - FC Schmittweiler-Callbach 4:1. In der Nachspielzeit durfte der frisch eingewechselte Sven Breiner nach einer Notbremse von Gästetorwart Lucas Frenger (Platzverweis) zum Elfmeterpunkt schreiten. Breiner verwandelte zum 4:1-Endergebnis. Die Sportfreunde leisteten mit dem Heimsieg der SG Rieschweiler Schützenhilfe, die mit einem Sieg das in ihrer Macht Stehende beitrug, um dem Abstiegsgespenst von der Schippe zu springen. Nach einer Stunde Spielzeit traf Kevin Rose nach Freistoß von Jens Ehrstein und Vorlage von Lukas Hoffmann zum 1:0. Nach einem Doppelpass erhöhte Hoffmann zehn Minuten später auf 2:0. Mit dem Anschlusstreffer von Aurel Rech (78.) wurde es kurz spannend. Ein von Dennis Brödel vollendeter Konter (90.) brachte jedoch die Entscheidung.

SV Kirchheimbolanden - SV Rodenbach 2:0. In einem intensiven Spiel bewiesen beide Mannschaften, warum sie in der oberen Hälfte der Landesliga rangieren. Beiden Teams war anzusehen, dass sie Fußball spielen wollten, nur Torchancen blieben weitestgehend Mangelware. Die Gäste scheiterten einmal knapp an der Latte und ein anderes Mal stand SVK-Schlussmann Thomas Arnold sicher im Eins-gegen-Eins-Duell. Aber auch bei der Heimelf waren es nicht viel mehr Großchancen. Was den Gastgebern am Ende aber den verdienten Sieg bescherte, war vor allem die effektivere Verwertung. Marvin Oberländer (17.) legte mit seinem Treffer schon früh den Grundstein zum Sieg. Felix Reißmann (57.) erhöhte im zweiten Abschnitt zum Endstand.

SV Hinterweidental - SG Meisenheim/Desloch/Lauschied 1:6. Der SV Hinterweidental begegnete dem Tabellenzweiten eine Stunde lang auf Augenhöhe. Nach der Gästeführung von Filip Höft (14.) glich Alex Schmitt schnell aus (16.). Danach hatte der SVH zwei Halbchancen zu einer möglichen 2:1-Führung, die aber vergeben wurden. Nach abermaliger Führung für die Gäste, diesmal von Marc Giselbrecht (46.), scheiterte Felix Burkhart mit einem Schuss am Pfosten. Im Gegenzug erhöhte Alexander Tiedtke (61.) für die favorisierte Elf vom Glan. Die Spielgemeinschaft kam zusehends besser auf und nutze ihr Offensivspiel zu zählbarem Erfolg. Leon Bock (66.; Konter), Giselbrecht (79.) und Maurizio Lörsch (90.) erhöhten das Resultat.

VfR Baumholder - TuS Bedesbach-Patersbach 4:1. Mit einem Sieg verabschiedete sich der VfR am Samstag aus der Landesliga in Richtung höherer Klasse. Nach der 1:0-Pausenführung der Gäste durch David Selesi (26.) wendete der Meister im zweiten Abschnitt die Partie. Till Angel (54.), Niklas Alles (57., 58.) und Nico Schulz (75.) trafen zum 4:1-Heimerfolg. Mitte der zweiten Hälfte (71.) musste ein Gästeakteur außerdem mit einer Roten Karte vom Platz.

SV Winterbach - TuS Hackenheim 4:3. Tore: 1:0 Jonas Kunz (16.), 2:0 Elias Pfenning (33.), 3:0 Luis Becker (60.), 4:0 Henry Schneberger (70.), 4:1 Pierre Merkel (75.), 4:2 Benjamin Stellpflug (79.), 4:3 Pierre Merkel (90.+3) - Zuschauer: 203.

TORJÄGER: Simon Hauk (35/SG Rieschweiler), Elias Pfenning (27/SV Winterbach), Aurel Rech (24/FC Schmittweiler-Callbach).

