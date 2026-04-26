Jürgen Jubileum, der neue Mann an der Seitenlinie der SG Rieschweiler, feiert einen gelungen Auftakterfolg – und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein.

Das neue Trainerduo an der Dicken Eiche, Jürgen Jubileum und Tobias Weis, holt mit der SG Rieschweiler gegen den Aufstiegsaspiranten aus Hauenstein einen immens wichtigen Dreier. Im eng umkämpften Keller kann jeder Punkt am Ende wichtig werden. Beim Gast vom Neding sieht es dagegen düster aus. Bereits seit drei Spieltagen wartet das Team von Philipp Weishaar auf einen Punkt. Geht es so weiter, droht sich die Verbandsliga-Rückkehr um zumindest ein Jahr zu verschieben.

SG Rieschweiler - SC Hauenstein 2:0. Im Derby startete der noch abstiegsbedrohte Gastgeber gut auf dem Rasenplatz. Nach 20 Spielminuten stand es nach Toren von Simon Hauk (11.) 1:0 und Martin Stuppy (20.) 2:0. Danach zog sich der Gastgeber mit dem Vorsprung zurück in die Defensive und nahm den Kampf gegen den favorisierten Tabellendritten an. Danach gab es noch die eine oder andere Konterchance, das Spiel zu entscheiden. Die Gäste aus Hauenstein kamen zu wenig herausgespielten Tormöglichkeiten, da sich die Defensive der SGR als sattelfest herausstellte.

SV Winterbach - TSC Zweibrücken 1:1. Nach zwei Siegen in Folge startete der Gastgeber am Samstag vor 200 Zuschauern wieder eindrucksvoll. Mit einem Chancenplus lag der Führungstreffer in der Luft. Doch Pfosten (26.) und Latte (27.) sowie Gästetorwart Nico Jeckel standen einem Tor im Wege. Drei Minuten vor der Pause fiel dann doch der erwartete Führungstreffer mit dem Tor von Luis Becker. Die Rosenstädter kamen besser in die zweite Spielhälfte und glichen bereits acht Minuten nach dem Seitenwechsel mit dem Tor von Florian Steinhauer aus. Danach hatten beide Seiten Chancen zur Korrektur. Es blieb letztendlich beim leistungsgerechten Remis.

SF Bundenthal - SV Hinterweidenthal 3:2. Im Wasgau-Derby brachte Dennis Brödel nach einer halben Stunde die Sportfreunde vor 200 Zuschauern mit 1:0 in Front. Nachdem das 2:0 nur knapp vergeben wurde, nutzte Christian Singer die Chance mit einem Flachschuss fünf Minuten später zum 1:1. Im Anschluss hatten die Gäste leichte Feldvorteile, ohne daraus Kapital zu schlagen. Bis zehn Minuten vor Spielende sah es nach einem Remis aus, als die Begegnung mit Toren Fahrt aufnahm. Zuerst musste Heimakteur Sky Gensinger mit der Ampelkarte (63.) vom Feld, so dass in Unterzahl Tiago Anderson (81.) aus zwölf Metern Torentfernung für die abermalige Führung sorgte. Ein Missverständnis in der heimischen Abwehr wusste David Zwick (86.) zu nutzen und glich das Spiel zum 2:2 aus. In der vorletzten Minute wurde Lukas Hoffmann eingewechselt, der mit seinem ersten Ballkontakt eine Vorlage auf Brödel lieferte, der aus fünf Metern zum 3:2 einschob. SV Rodenbach - SV Hermersberg 1:3. Der Gastgeber hatte zwar mehr Ballbesitz, kam aber gegen das auswärtsstärkste Team der Landesliga nicht richtig durch. Der Tabellenzweite nutzte seine Chancen besser und führte mit dem Tor von Philipp Ruf kurz vor der Pause glücklich mit 1:0. Auch im zweiten Abschnitt stand die Hermersberger Elf gut in der Defensive. Dennoch hatte der SVR Pech mit einem Lattentreffer (50.), bevor im Anschluss Lukas Bißbort auf 2:0 für das Gästeteam erhöhte. Nach einem Konter unterlief dem SVR sogar ein Eigentor (77.), das die Vorentscheidung für die Gäste brachte. Das 1:3 von Artim Bekteshi (86.) fiel vom Zeitpunkt her vor 200 Zuschauern etwas zu spät.

SV Kirchheimbolanden - FC Schmittweiler-Callbach 6:2. Bereits früh lagen die Gastgeber deutlich vorne. Ein Doppelpack von Simon Bumb (6., 9.) sowie das Tor von Felix Reißmann (26.) sorgten für die klare 3:0-Führung nach rund einer halben Stunde Spielzeit. Die abstiegsbedrohten Gäste landeten ihre beiden Treffer zum 1:3 (42.) und 2:4 (74.) durch Aurel Rech jeweils nach Fehlern der heimischen Mannschaften. Den Sieg des SVK konnte das aber nicht verhindern. Im zweiten Abschnitt erhöhten noch Leonid Morina (70.), Max Höflich (77.) und Henrik Hillesheim (90.) zum deutlichen 6:2-Heimsieg.

TuS Bedesbach-Patersbach - TSG Trippstadt 2:2. In einem umkämpften Spiel hatten die „Bepas“ zwar etwas mehr Spielanteile, der Gegner erwies sich jedoch bei Fehlern der Heimelf als eiskalt. Auf die Führung von David Becker (20.) antworteten sie mit Treffern von Lucca Laske (23.) und Fritz Reisinger (50.). Das 2:1 der Gäste hatte lange Bestand. Erst in der Nachspielzeit brachte ein Kopfball von Becker die TSG in Bredouille. Mithilfe eines Gästeakteurs landete der Ball schließlich im Tor der TSG zur letztlich gerechten 2:2-Punkteteilung.

VfR Baumholder - TuS Hackenheim 3:1. Tore: 1:0, 2:0 Niklas Alles (47., 57.), 2:1 Pierre Merkel (58.), 3:1 Niklas Alles (75.) - Zuschauer: 215.