Primus SC Hauenstein holt gegen Bedesbach-Patersbach nur einen Punkt und erhöht so für Spannung im Titelkampf. Immerhin zwei der Verfolger wissen die Chance zu nutzen.

Lange galt der SC Hauenstein als davongezogen. Doch die Niederlage zu Beginn des Jahres gegen Verfolger Hermersberg und der eine Punkt gegen die „Bepas“ haben die Lage verändert. Auch der ein oder andere Verfolger darf wieder vom Titel träumen. Am Sonntag müssen die Hauensteiner sich dann bei den so heimstarken Rodenbachern beweisen. Die Konkurrenz wird auf weitere Fehler hoffen, darf aber nicht vergessen, selbst zu punkten.

SV Hinterweidenthal - SV Rodenbach 2:3. Die Gäste aus dem vorderen Teil der Tabelle waren fußballerisch meist überlegen. Die 150 Zuschauer sahen am Samstag zunächst eine 2:0-Gästeführung. Aus Sicht der Heimelf war diese allerdings zu verhindern: Bei Treffer Nummer eins durch David Bachmann (30.) monierte die SVH-Defensive zuvor ein Foulspiel. Beim zweiten Gegentreffer spekulierte Heimtorwart Jonas Jung. Der 25-Meter-Freistoß von Kevin Schehl (39.) fand sein Ziel flach ins kurze Eck. Mit der Einwechslung von Torjäger Felix Burkhard kam zur zweiten Hälfte mehr Schwung ins Spiel des Tabellenvierzehnten. Per Doppelschlag glich Burkhard (62., 69./Freistoßtor) die Partie aus. Der SVH blieb gut im Spiel, und beide Seiten hatten in der Folge den Siegtreffer auf dem Fuß. Eine unglückliche Fehlerkette im Offensivbereich konnten die Gäste mit einem Konter perfekt ausspielen: Wenige Momente vor dem Abpfiff traf Tadgh Howard für die Rodenbacher zum Auswärtssieg.

TSC Zweibrücken - FC Schmittweiler-Callbach abgebrochen. Bis 20 Minuten vor Spielende stand es noch 1:2 nach Toren von Leon Frenger (9., 34.) für den Gast und Francis Sesay (17.) für die Heimelf. Danach musste die Begegnung unterbrochen werden, da sich ein TSC-Akteur schwer verletzte. Die Verletzung entpuppte sich als äußerster Notfall, da der Spieler kollabierte. Gästetorhüter Jakob Hill konnte als Ersthelfer unterstützend mitwirken und ein Drama verhindern. Danach einigten sich beide Seiten auf einen Spielabbruch.

SC Hauenstein - TuS Bedesbach-Patersbach 3:3. Mit einem leistungsgerechten Remis trennten sich beide Seiten. Nach der 1:0-Führung von Maximilian Seibel (15.) verpasste der Tabellenführer nachzulegen. Die Gäste glichen mit Maximilian Stöbener (38.) aus und konnten noch vor der Pause durch den Treffer von Maximilian Dietz (41.) nachlegen. Mit einem Freistoßtor gelang Leon Schehl der 2:2-Pausenstand. Im zweiten Spielabschnitt gelang dem Gastgeber vorerst nicht mehr viel. Die Gäste sorgten dagegen über Konter stets für Gefahr. Mit dem zweiten Stöbener-Treffer (50.) führten die „Bepas“ bis in die Schlussphase. Minuten vor dem Abpfiff glich Christof Seibel für den Primus aus. Die engagierten Gäste hatten im Anschluss nochmals eine Chance zum Tor.

TuS Hackenheim - SV Hermers berg 4:4. Den Chancen nach lag der Tabellendritte hochverdient nach 45 gespielten Minuten mit 4:2 vorne. Die Heimelf kämpfte und konnte mit einer hundertprozentigen Chancenauswertung noch eine Punkteteilung erzielen. Lukas Bißbort brachte bereits nach zwei Spielminuten die Gäste mit 1:0 in Front. Per Kopfball erhöhte Pascal Masch (6.) für das Gästeteam. Nach dem Anschlusstreffer von Fabian Twardawski (17.) gelang Patrik Bold (30.) per Heber aus 35 Metern das 1:3. Luca Chirivi (38./2:3) und Bißbort (45./2:4) waren die weiteren Torschützen. In Hälfte zwei verkürzte Hans Steyer (49.) mit einem 37-Meter-Volleyschuss auf 3:4 und wenige Minuten vor Spielende verwandelte Pierre Merkel einen Foulelfmeter zur Punkteteilung. Die Hermersberger hatten noch zwei Aluminiumtreffer, was aber zu keinem zählbaren Erfolg führte.

SF Bundenthal - VfR Baumholder 1:4. Das Ergebnis täuscht über den Verlauf. Die Sportfreunde hatten in den zweiten 45 Minuten gleich dreimal Pech mit Aluminiumtreffern. Lukas Hoffmann sowie Dennis Wegmann und Kevin Rose scheiterten jeweils. Die Gästeführung von Niklas Alles per Elfmeter wurde als fragwürdig betitelt (6.). Rose (13.) glich zum 1:1 aus. Fineas Allnoch brachte den favorisierten Tabellenzweiten (31.) abermals in Front. Allnoch (52.) und Danny Lutz (74.) erhöhten zum Endstand. Jeweils ein Akteur beider Teams musste wegen Unstimmigkeiten mit dem Schiri das Spiel frühzeitig beenden.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - TSG Trippstadt 2:0. Die Gastgeber hatten im ersten Spielabschnitt etwas mehr vom Spiel. Große Aktionen blieben allerdings aus, sodass beide Mannschaften torlos den Kabinengang antraten. Zurück auf dem Spielfeld war der Gast besser im Spiel und hatte gute Gelegenheiten auf die Führung. Genau in dieser Phase nutzte die SG auf der Gegenseite einen Stellungsfehler aus: Marc Giselbrecht (55.) traf zur Führung. Danach war die Begegnung offen. Beide Mannschaften hätten jeweils zu Treffern kommen können. In der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor (90.+3) für die endgültige Entscheidung zugunsten der Heimelf.

SV Winterbach - SV Kirchheimbolanden 2:3. Auf dem Rasen in Winterbach hatten beide Mannschaften mit dem Platz zu kämpfen. Statt schöner Ballstafetten boten sich den Zuschauern in der Folge viele Zweikämpfe, zahlreiche lange Bälle und vor allem eine torreiche Anfangsphase: Sebastian Fett (11.) sorgte für die frühe Führung, die Felix Reißmann (13.) egalisierte. Ein Eigentor (17.) brachte die Gastgeber wieder in Front, abermals Reißmann (18.) glich per Elfmeter aus. Mit dem 2:2 kämpfte sich der SVK etwas besser ins Spiel und hatte am Ende auch das kleine Quäntchen Glück zum Erfolg. Simon Bumb (71.) sorgte mit seinem Treffer in Hälfte zwei für den späteren Sieg.