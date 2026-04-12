Das Spitzenspiel wird zu einer Demütigung für den SC Hauenstein. 0:5 kommt der SCH beim VfR Baumholder unter die Räder. Der SV Hermersberg ist Nutznießer.

Durch den 1:0-Erfolg bei der TSG Trippstadt rückt der SV Hermersberg auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Landesliga vor. Der SVH verdrängt damit den SC Hauenstein, der im Topspiel beim VfR Baumholder chancenlos war. Im Abstiegskampf verpasste die SG Rieschweiler die Chance, sich etwas abzusetzen. Die SGR verlor das Abstiegsduell gegen den SV Winterbach zu Hause.

VfR Baumholder - SC Hauenstein 5:0. Spitzenreiter Baumholder deklassierte den bisherigen Zweiten SC Hauenstein. Vor 400 Zuschauern sorgten Kapitän Niklas Alles (28.) und Lucas Da Silva (37.) für die 2:0-Pausenführung. Kurz nach der Pause hatten die Gäste ihre beste Phase. Doch Co-Spielertrainer Christof Seibel und David Laux ließen zwei klare Einschussmöglichkeiten liegen. Kurze Zeit später sorgte Da Silva mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Die im späteren Spielverlauf immer mehr aufsteckenden Hauensteiner gestatteten Baumholder dann noch zwei weitere Treffer durch Alles (72.) und Finneas Allnoch (78.).

SV Kirchheimbolanden - SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied 3:1. In einem guten Landesligaspiel lieferten beide Teams den Zuschauern eine intensive Begegnung um die vorderen Plätze. Die Heimelf war dabei allerdings in allen Belangen – ob Torchancen oder Ballbesitz – einen Tick besser und verließ als verdienter Sieger den Platz. Felix Reißmann (36.) leitete mit seinem Treffer zur 1:0-Heimführung den Sieg ein, ehe Mika Maurer (42.) noch vor der Pause für die SG egalisierte. Im zweiten Durchgang sicherten Rico Sprenger (51.) und Max Höflich (90.) mit ihren Treffern die drei Punkte für den SVK.

SV Rodenbach - TuS Hackenheim 2:4 . Die Gastgeber starteten gut, haderten allerdings in spielentscheidenden Szenen mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Zunächst aber war die Stimmung in Rodenbach noch wohl auf: Nach einer kurzen Hackenheimer Drangphase sorgten zwei schöne Spielzüge der Heimelf für die 2:0-Führung. Artim Bekteshi (22.) und Benjamin Röder (29.) waren jeweils erfolgreich. Kurze Zeit später begann das Spiel zu kippen. Die Rodenbacher quittierten eine umstrittene Rote Karte (36.). Hans Steyer (45.) gelang mit dem Pausenpfiff der 1:2-Anschluss. Im zweiten Durchgang stand erneut der Unparteiische ungewollt im Fokus, als er einen Handelfmeter zugunsten der Gäste pfiff. Pierre Merkel (67.) verwandelte. Derselbe Spieler erhöhte in der Folge noch zum Endstand (68., 81.).

SG Rieschweiler - SV Winterbach 1:4. Bereits nach 30 Sekunden gelang Alexander Welter die 1:0-Führung für den Gastgeber im Duell der Tabellennachbarn im Abstiegskampf. Danach folgte Geplänkel ohne weitere große Chancen bis kurz vor dem Seitenwechsel. Wie aus dem Nichts wendete Elias Pfennig (40., 41.) per Doppelschlag das Spiel für Winterbach. In der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte stand Gästetorwart Samuel Keßler dem 2:2 mehrmals im Weg. Gästestürmer Pfennig war vom Gastgeber nicht in den Griff zu kriegen. Er erhöhte auf 3:1 für die Gäste (51.). Die Winterbacher Elf nutzte ihre Chancen eiskalt aus, und mit Tagestreffer Nummer vier (90.) erhöhte Pfennig für das konterstarke Gästeteam.

TSG Trippstadt - SV Hermersberg 0:1. Der schwer erkämpfte knappe Arbeitssieg bescherte dem SV Hermersberg die erste Verfolgerposition. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Lukas Bißbort (44.) per Kopfball die Gästeführung. Auf dem unebenen Platz hatte Jan Lelle nach einem Freistoß per Kopfball über Gästetorwart Noah Kunz die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Danach waren Chancen nicht mehr groß geboten. Nach einer Ampelkarte für Gästeakteur Cedric Gries (71.) standen die Gäste in Unterzahl. Die Großchance zum 1:1 hatte der eingewechselte Maximilian Lauhoff aus 18 Metern Torentfernung, die aber Gästetorwart Noah Wächter zu verhindern wusste.

SF Bundenthal - TSC Zweibrücken 2:3. Das Derby war geprägt von vielen Foulspielen auf beiden Seiten. Kevin Rose sorgte bereits nach sechs Spielminuten für die 1:0-Führung für die Sportfreunde. Nach dem 1:1 von Sebastian Schmitt (32.) ging es mit dem Remis in den zweiten Spielabschnitt. Nach dem Foulspiel von Lukas Hoffmann verwandelte Jens Ehrstein den fälligen Foulelfmeter nach einer Stunde Spielzeit zur abermaligen Führung des Gastgebers. Acht Minuten vor Ende glich Francis Sesay für Zweibrücken aus, und mit der letzten Aktion gelang Robin Jung in der Nachspielzeit der glückliche 3:2-Siegtreffer für die Gäste, die damit den zweiten Sieg in Folge verbuchen.