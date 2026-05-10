Der VfR Baumholder hat die Meisterschaft in der Landesliga West so gut wie sicher. Und die Pfälzer Spitzenteams? Sie schauen womöglich am Saisonende alle beide in die Röhre.

Tabellenführer Baumholder jubelt gegen Verfolger Hermersberg. Die Vizemeisterschaft ist dem VfR schon sicher. Beste Karten für die Relegation hält die SG Meisenheim. Die beiden Verbandsliga-Absteiger anno 2025 aus der Pfalz haben die Rückkehr in die verbandshöchste Spielklasse nicht mehr in der eigenen Hand. Der mit Hermersberg und Hauenstein abgestiegene VfR Baumholder hingegen hat nach dem Sieg gegen Hermersberg die Meisterschaft schon fast sicher. Dahinter drängt sich die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied mit ihrem vierten Sieg in Folge als aussichtsreichster Kandidat für die Entscheidungsspiele auf. Die Verfolger müssen kurz vor Schluss auf Ausrutscher des Tabellenzweiten hoffen.

VfR Baumholder - SV Hermersberg 4:1. Der Tabellenführer sicherte sich mit einem souveränen Auftritt im Topspiel einen Heimsieg und steht kurz vor dem direkten Aufstieg. Der Tabellenzweite hatte erst zehn Minuten vor Ende eine Topchance, als der Schuss von Philipp Ruf noch auf der Linie von Dominic Schübelin gerettet wurde. Mit der zweiten Chance traf Tim Dudek mit einem sehenswerten Freistoßtor für die Hermersberger. Für den deutlichen und gerechten Sieg des VfR trafen vor 550 Zuschauern Niklas Alles (21., 61./direktes Freistoßtor), Finn Kley (22.) und Finas Allnoch (59.). Eine Ampelkarte wegen Unstimmigkeiten mit dem Schiedsrichter sah Pascal Masch (SVH 70.).

SV Winterbach - SC Hauenstein 2:2. Nach 90 Spielminuten stand ein gerechtes Remis auf beiden Seiten. In der achten Spielminute unterlief der Winterbacher Abwehr ein Ballverlust, den Noel-Niklas Kästner zur Gästeführung nutzte. Danach war es chancenarm bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. Maximilian Stumm, der ebenfalls einen Abspielfehler nutzen konnte, glich zum 1:1-Pausenpfiff aus. Ein 60-Meter-Treffer zum 2:1 gelang weit hinter der Mittellinie Leon Zimmermann für den Gastgeber (60.). In der Schlussphase bescherte Maximilian Seibel das Unentschieden für Hauenstein mit einem abgefälschten Schuss (72.). Die reifere Spielanlage hatten zwar die Gäste, aber der Gastgeber kam letztendlich zu einem verdienten Teilerfolg.

SG Rieschweiler - TuS Hackenheim 5:2. Im Samstagsspiel ging es für beide Teams um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die SGR startete vor 300 Zuschauern besser in das Spiel und erarbeitete sich eine verdiente 2:0-Pausenführung durch ein Eigentor der Gäste (6.) und Simon Hauk (26.). Die Abwehr um Co-Trainer Christian Ohlinger erwies sich dabei als sattelfest. Torjäger Hauk ließ Saisontreffer 32 und 33 folgen (47., 55.), sodass eine Vorentscheidung gefallen war. In der Schlussphase verlor die SGR den Faden, und die Gäste verkürzten durch die Tore von Pierre Merkel (70./Elfmeter) und Jasper Brede (85.). Für die Entscheidung sorgte das zweite Eigentor der Gäste (86.) zum 5:2.

SV Hinterweidenthal - TSC Zweibrücken 4:7. 180 Zuschauer sahen am Freitag eine wahre Torflut. Die Gäste schossen sich mehrmals einen vermeintlich deutlichen Vorsprung heraus. Hinterweidenthal aber ließ sich erst in den Schlussminuten durch zwei Treffer des Zweibrückers Lukas Volberg abhängen. Mit dem Sieg haben die Gäste den Klassenerhalt fast sicher unter Dach und Fach. Der SVH, der weiter zitter muss, haderten mit einigen Entscheidungen von Schiri Marcel Laque, der dem Heimteam einen aus dessen Sicht fälligen Handelfmeter verweigerte und Zweifach-Torschütze Felix Burkhard mit einer Zeitstrafe belegte (60.). In dieser Phase zog der TSC durch Lennart Vogt und Fabian Bayer auf 5:2 davon. Die übrigen Tore für die Gäste schossen Florian Steinhauer, Sebastian Schmitt, Erik Bischof, für den SVH trafen noch Alex Schmitt und Marius Schweitzer.

SF Bundenthal - SG Meisenheim/Desloch/Lauschied 0:3. Die favorisierten Gäste kamen sieben Minuten vor der Pause nach einem Querpass, den Laurenz Fach zu nutzten wusste, zur Führung. Im zweiten Abschnitt führte die SG nach einer Stunde mit dem Tor von Nico Praß 2:0. Die Sportfreunde öffneten im Anschluss ihre Abwehr und hatten die Chance, per Elfmeter (76.) zu verkürzen. Nicolas Keilbach traf allerdings am Tor vorbei. Mit dem dritten Konter erhöhte Moritz Wurdel in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Auswärtssieg für den Tabellenzweiten.

SV Rodenbach - TuS Bedesbach-Patersbach 3:0. Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, lieferten sie sich ein starkes Duell. Die Heimelf hatte die besseren Möglichkeiten, brachte den Ball aber lange nicht über die Linie. Die „Bepas“ auf der Gegenseite hielten gut dagegen und hätten auch mit dem ein oder anderen gefährlichen Konter in Führung gehen können. Am Ende machte es allerdings der SVR: David Bachmann (73.) ließ den Knoten platzen, Jayden Stollings (75.) und Benjamin Röder (76.) legten die weiteren Tore zum verdienten Sieg nach.

SV Kirchheimbolanden - TSG Trippstadt 4:0. Trotz eines 4:0-Erfolges monierte Kirchheimbolandens Spielertrainer Timo Riemer nach Abpfiff den Auftritt seiner Elf. Zu abwesend und zu fehlerhaft im eigenen Ballbesitz hatte sich laut Riemer das Team gerade im ersten Abschnitt präsentiert. Auch das 1:0 durch Leonid Morina (32.) hatte nicht die nötige Sicherheit gebracht. Mit der Pausenansprache lief es bei den Gastgebern dann allerdings besser. Felix Reißmann (69.), Simon Bumb (79.) und Andreas Schick (88.) erzielten die Treffer zum verdienten Endstand.