Es bedurfte einer Kraftanstrengung, um im internationalen Geschäft zu verbleiben. Dank eines 27:27-Remis gegen RK Nexe Nasice haben die Löwen am Dienstagabend das Viertelfinale in der European League erreicht. Der Spiele-Marathon geht schon heute (19 Uhr) weiter, in der Liga geht es bei der MT Melsungen um Punkte.

Am späten Abend, als der SNP Dome in Heidelberg schon wieder menschenleer war, flatterte die Nachricht bei den Löwen herein, dass Medwedi Tschechow der Gegner in der Runde der letzten Acht ist.