Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war richtig knapp. Mit Ach und Krach brachten die Rhein-Neckar Löwen einen 30:29 (15:13)-Sieg aus Wetzlar nach Hause. Andreas Palicka parierte in allerletzter Sekunde mit einer Glanzparade den Freiwurf von Stefan Cavor.

Dabei hätte es überhaupt nicht so weit kommen müssen. Mit fünf Toren Vorsprung (28:23) führte die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner in der Rittal Arena in der 51. Minute. Eigentlich