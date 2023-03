Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der enttäuschenden Leistung gegen Leipzig gewannen die Rhein-Neckar Löwen gestern 26:20 (12:12) beim Angstgegner HC Erlangen. Andreas Palicka zeigte eine überragende Leistung. Aber es gibt Sorgen um den Torhüter.

Es passierte schon früh in der ersten Halbzeit. Bei einem Schuss von Ive Simic blieb Torhüter Andreas Palicka irgendwie am Boden hängen, verletzte sich am Knie. „Es hat geknackt.