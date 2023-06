Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der THW Kiel gewinnt das DHB-Pokal-Viertelfinale bei den Rhein-Neckar Löwen knapp mit 26:24. Der Favorit ist genau diese zwei Tore besser. Die Handschrift des neuen Löwen-Trainers Ljubomir Vranjes ist schon erkennbar.

Die Löwen lieferten dem THW Kiel am Sonntagabend im SNP-Dome in Heidelberg einen großen Fight. Das Pokalspiel war bis in die Schlussphase umkämpft. Aber der Meister hielt seinen Vorsprung.