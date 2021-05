Die Rhein-Neckar Löwen gehen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Gestern Nachmittag gab es im Bundesliga-Heimspiel in der SAP-Arena gegen HBW Balingen-Weilstetten einen 36:27 (16:14)-Erfolg. Daran hatte auch ein 18-Jähriger seinen Anteil.

Mannheim. David Späth, der Torhüter der Junglöwen, löste in der 18. Minute den glücklosen Nikolas Katsigiannis ab, leitete mit ein, zwei Paraden den Zwischenspurt seiner Mannschaft ein. „Ich bin überglücklich. Ich bin froh, dass es so gut funktioniert hat. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht“, betonte der junge Torhüter.

Abwehr steht zunächst nicht

Da die Löwen zunächst ziemlich körperlos in der Abwehr agierten, was Kapitän Uwe Gensheimer eine „nicht so gute Idee“ fand, hatte es der routinierte Keeper Katsigiannis schwer. „Wir haben keinen Zugriff gekriegt. Wir haben uns schwer getan. Da hat das Gesamtpaket nicht gestimmt. Ich versuche, das Thema David Späth ein bisschen klein zu halten, er ist 18 Jahre alt. Er hat uns heute geholfen, seine Paraden haben richtig einen Schub gegeben. An den ersten Toren war nicht Niko schuld, sondern die Abwehr, weil sie ihn im Stich gelassen hat“, meinte Trainer Martin Schwalb.

Löwen geben Gas

Auf jeden Fall waren die Löwen in der zweiten Halbzeit flott unterwegs, die Gäste konnten das Spiel der Löwen nicht mehr unterbinden, sie konnten das Tempo nicht mehr mitgehen. Andy Schmid trieb seine Mannschaft pausenlos nach vorne, war zudem sehr treffsicher. Der Schweizer kam am Ende auf sieben Tore, genau so wie Lukas Nilsson. „In der zweiten Halbzeit haben wir 100 Mal besser gespielt als in der ersten Halbzeit. Wir standen besser in der Abwehr und sind besser die erste, zweite Welle gelaufen“, erklärte Nilsson. Ebenfalls überzeugend agierten Rechtsaußen Patrick Groetzki und der Halbrechte Albin Lagergren, beide markierten fünf Tore. Trainer Martin Schwalb wechselte in der zweiten Halbzeit munter durch, der junge Rückraumspieler Philipp Ahouansou traf dreimal.

Schwalb mit Bilanz zufrieden

Und nun kommt die Länderspielpause also. „Ich habe großes Vertrauen in meine Jungs. Ich weiß, dass sie bei ihren Nationalmannschaften wohl behütet sind. Dass es so einen Break gibt, das gehört zu unserem Geschäft dazu. Die Nationalmannschaft ist wichtig. Ganz wichtig ist, dass sie alle wieder gesund zurück kommen“, meinte Martin Schwalb. Und wie sieht seine erste Einordnung nach sechs Spielen aus? „Erstes Spiel super, dann haben wir uns ein bisschen schwer getan, dann haben wir einen richtigen Nackenschlag gekriegt in dem Spiel gegen Leipzig. Danach hat sich die Mannschaft berappelt, ich finde die Reaktion der Mannschaft sehr gut.“

So spielten sie

Rhein-Neckar Löwen: Katsigiannis, Späth (ab 18.) - Lagergren (5), Nilsson (7), Schmid (7) - Groetzki (5/1), Gensheimer (4) - Baena - Patrail, Gislason (1), Lagarde (2), Kirkelökke (1), Abutovic, Ahouansou (3), Tollbring, Veigel (1)

HBW Balingen-Weilstetten: Jensen, Ruminsky - Lipovina (4), Saueressig (3), Schoch (2) - Thomann (2), Nothdurft (2) - Wiederstein (1) - Kirveliavicius, Scott (2), Gretarsson (5/4), Diebel (2), Zobel (3), Niemeyer, Heinzelmann

Spielfilm: 3:3 (4.), 6:7 (12.), 8:10 (15.), 11:11 (22.), 13:13 (26.), 15:14 (27.), 20:15 (34.), 25:17 (40.), 28:19 (44.), 30:22 (50.) - Siebenmeter: 2/4 - Zeitstrafen: 3/2 - Beste Spieler: Schmid, Groetzki, Nilsson, Späth - Jensen, Saueressig - Schiedsrichter: Brodbeck/Reich (Heppenheim/Fellbach).