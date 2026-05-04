Kimi Antonelli feiert in Miami den dritten Formel-1-Sieg seiner Karriere. Zuvor gewinnt auch Tennis-Star Jannik Sinner. Mal wieder. Antonelli denkt bei seinem Triumph an einen verstorbenen Landsmann.

Miami (dpa) - Die Italiener Kimi Antonelli und Jannik Sinner haben es wieder getan. Der WM-Spitzenreiter der Formel 1 und der Weltranglistenerste im Tennis gewinnen im Gleichschritt. Antonelli feierte am Sonntag in Miami seinen dritten Grand-Prix-Erfolg nacheinander. Wenige Stunden zuvor hatte Sinner gegen den deutschen Tennis-Star Alexander Zverev das Finale des Masters-1000-Turniers in Madrid für sich entschieden.

Am 15. März ging diese kuriose Serie los. Da sicherte sich Mercedes-Fahrer Antonelli in Shanghai seinen Premierensieg in der Motorsport-Königsklasse - am selben Tag gewann Sinner in Indian Wells und outete sich dabei als «großer Formel-1-Fan». Zwei Wochen später raste Antonelli in Suzuka zum zweiten Triumph und Sinner ließ sich im Finale von Miami nicht bezwingen. «Gemeinsam mit Sinner zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes, ein großartiger Moment für uns beide», meinte Antonelli in Miami.

In Florida bewies der Teenager nun besondere Nervenstärke, als er bis zum Schluss Lando Norris im McLaren auf Distanz hielt. «An der Spitze zu liegen, während jemand von hinten richtig Druck macht, diesem Druck standzuhalten und sich abzusetzen, das ist eine großartige Charaktereigenschaft, die er besitzt», lobte Mercedes-Teamchef Toto Wolff den 19-jährigen Antonelli.

Der junge Italiener widmete seinen Sieg in Miami Landsmann Alex Zanardi. Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Parasportler, der wie Antonelli aus Bologna kam und bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring 2001 beide Beine verloren hatte, war am Freitag im Alter von 59 Jahren gestorben.

«Dieser Sieg ist für Alex. Er war ein guter Freund der Familie, daher war es schrecklich zu erfahren, dass er gestorben ist», erzählte Antonelli. «Ich wollte unbedingt für ihn gewinnen, weil er meiner Meinung nach als Mensch eine große Inspiration ist.»