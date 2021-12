Wie vor einer Woche Dynamo Dresden zählt auch der 1. FC Heidenheim nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des Karlsruher SC. Der KSC hat im letzten Hinrundenspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) zwar Heimrecht gegen den Tabellensechsten, in der Zweiten Fußball-Bundesliga aber zu Hause noch kein Spiel gegen das Team gewonnen

In Anbetracht ihrer Ergebnisse der vergangenen Wochen – zuletzt gab es drei Siege hintereinander – zählen die Schwaben neben Spitzenreiter St. Pauli und dem Tabellenzweiten Darmstadt 98 zu den formstärksten Mannschaften im Unterhaus. Der KSC hingegen konnte nur eine seiner letzten sechs Partien gewinnen und ist darüber hinaus im Hinrundenfinale stark ersatzgeschwächt. Ein halbes Dutzend Spieler, größtenteils Stammkräfte, sind verletzt: Bormuth, Jensen, Jung, Lorenz, Kaufmann und Thiede. Kyoung-Rok Choi ist gelb-rot-gesperrt. Die Fans haben also allen Grund, sich Sorgen zu machen.

Trainer Eichner setzt auf deutliche Reaktion

Trotz der negativen Vorzeichen ist Trainer Christian Eichner davon überzeugt, dass seine Schützlinge, wie nach dem enttäuschenden 1:1 in Ingolstadt durch das 4:0 gegen Hannover, wieder eine Reaktion zeigen. Der KSC werde eine Mannschaft auf dem Platz haben, „die bereit ist und alles dafür geben wird, die drei Punkte im Wildpark zu behalten“.

Um dichter an den Punktestand (26) nach der ersten Halbserie der vergangenen Saison heranzukommen, braucht der KSC (aktuell 21 Zähler) im vorletzten Spiel des Jahres einen Sieg. Dafür werden gegen den FCH in erster Linie Qualitäten nötig sein, die der KSC in dieser Saison nicht immer auf den Platz brachte: Lauf-, Einsatz- und Kampfbereitschaft.