Noch bevor der vom Abstieg bedrohte und in großen finanziellen Schwierigkeiten steckende Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (Samstag, 13 Uhr, gegen Darmstadt 98) am Freitagabend seine außerordentliche Online-Mitgliederversammlung eröffnete, kam die Entwarnung: Die Insolvenz sei abgewendet.

„Durch Vergleiche mit seinen beiden Hauptgläubigern sowie dank der Unterstützung des Bündnis KSC kann der Karlsruher SC die Insolvenz der KGaA abwenden, seinen Schuldenstand um rund 20 Millionen Euro verringern und damit den ersten Schritt der Sanierung erfolgreich umsetzen“, meldete die blau-weiße Pressestelle.

Und später bei der Versammlung sagte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Becker: „Wir haben bis vor zwei Stunden verhandelt. Das war eine Punktlandung.“ Der Unternehmenswert des KSC war auf 50 Millionen Euro festgelegt worden.

Hauptgläubiger erhalten Abfindung und Aktien

Mit den Hauptgläubigern Michael Kölmel (Entschuldungswirkung etwa 11 Millionen Euro) und Günter Pilarsky (Entschuldungswirkung etwa 8,7 Millionen Euro) wurden Vergleichs- und Abgeltungsvereinbarungen geschlossen.

Beide Unternehmer verzichten auf einen großen Teil ihrer Forderungen und erhalten dafür im Gegenzug unter anderem KSC-Aktien. Das „Bündnis KSC“, ein Zusammenschluss neun regionaler Unternehmen und Unternehmer in GbR-Form, zeichnet im Rahmen einer Kapitalerhöhung Aktien im Wert von 6 Millionen Euro.

Auf dieser Basis haben die Geschäftsführung, der Beirat und der Aufsichtsrat beschlossen, „dass kein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit zu stellen ist“.

„Enthusiasten, die ihren Club retten wollten“

Deshalb wurde die gestrige Versammlung, an der knapp 2000 Mitglieder online teilnahmen, „nur“ als Informationsveranstaltung durchgeführt und nach dem Rücktritt von Clubchef Ingo Wellenreuther am Donnerstag von Vizepräsident Holger Siegmund-Schulze geleitet.

Rede und Antwort standen dabei vor allem Siegmund-Schulze selbst, Rechtsanwalt und Sanierungsspezialist Dirk Adam von der Kanzlei Wellensiek aus Heidelberg und KSC-Geschäftsführer Becker.

Adam wies zu Beginn seiner Ausführungen ausdrücklich darauf hin, dass Wellenreuther „größter Respekt und Anerkennung“ gebühre, da der bisherige KSC-Präsident die nun gefundenen Sanierungslösungen initiiert habe.

Seinen Dank vor allem an die Herren Kölmel und Pilarsky formulierte Adam so: „Da waren Enthusiasten im Spiel, die ihren Club retten wollten.“ In einer zweiten Sanierungsphase gehe es nun darum, „weitere Aufräumarbeiten zu starten“.