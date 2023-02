Zweitligist Karlsruher SC kann einfach nicht mehr gewinnen und ist nun seit neun Pflichtspielen ohne Sieg. Neun Tage nach dem mit 0:1 gegen Paderborn verlorenen Start in die Rückrunde kamen die Schützlinge von Trainer Christian Eichner beim 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Wie schon gegen den SCP (90.+2) gingen den Wildpark-Profis auch beim Tabellenletzten die im Kampf um den Klassenverbleib so wichtigen Punkte in der Nachspielzeit noch (90.+4) flöten.

Angesichts des späten Verlusts von zwei Zählern dürfte die Verbesserung von Tabellenplatz 15 auf 14 nur ein kleiner Trost sein für den KSC. „Wir müssen uns natürlich vorwerfen, dass wir den Sack nicht zu gemacht haben“, fasste KSC-Senior Daniel Gordon das Last-Second-Unentschieden zusammen: „Mit einer 1:0-Führung bleibt halt hinten raus immer ein Restrisiko. Das 1:1 fühlt sich an wie eine Niederlage. Die Enttäuschung ist groß. Aber auch das wird uns nicht umwerfen.“

Sebastian Jung brachte die Karlsruher bereits in der dritten Minute 1:0 in Führung. Anschließend verteidigte das Team von Christian Eichner den Vorsprung gekonnt, weil dem SCM in der Offensive die Ideen fehlten. Daran änderte sich in der zweiten Halbzeit lange Zeit nichts, erst in der Schlussphase machten die Magdeburger Druck – und schafften den Ausgleich. Daniel Elfadli erlöste sein Team in der letzten Minute der Nachspielzeit.