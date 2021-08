Mit einer vor allem kämpferisch starken Leistung, dabei ab der 75. Minute in Unterzahl, sowie einer spielerischen Steigerung in der zweiten Halbzeit machte Fußball-Zweitligist Karlsruher SC am Freitagabend einen 0:1-Pausenrückstand in Nürnberg noch wett und entführte mit 1:1 einen verdienten Punkt aus dem Max-Morlock-Stadion.

„Das war ein hochverdientes Unentschieden“, fand Christian Eichner. Von dem Mut, den der Karlsruher Cheftrainer von seinen Schützlingen gefordert hatte, war in den ersten 45 Minuten jedoch nichts zu sehen: Die Gäste waren in erste Linie darauf bedacht, kein Tor zu kassieren. Das sah zunächst auch ganz gut aus – aber nur eine Viertelstunde lang. Dann zog Nürnbergs Felix Lohkemper aus über 20 Metern einfach mal ab, und Christoph Kobald fälschte den eigentlich ungefährlichen Schuss so unglücklich ab, dass sich der Ball als Bogenlampe hinter Schlussmann Marius Gersbeck ins Karlsruher Tor senkte (15.). Nürnberg hatte insgesamt die bessere Raumaufteilung, war ball- und passsicherer und brauchte die zweiten Bälle meistens gar nicht zu erobern, sondern musste einfach warten, bis der KSC ungenau wurde.

Wanitzek per Kopf – nicht seine Spezialität

Zur zweiten Halbzeit brachte Eichner Marvin Wanitzek für Marco Djuricin, der überhaupt nicht ins Spiel gefunden hatte. Und dieser Wechsel zeigte schon wenig später zählbare Wirkung. Nach einer Flanke von rechts von Marco Thiede köpfte – ansonsten gar nicht seine Spezialität – Wanitzek den Ausgleich (53.).

Fortan war der KSC am Drücker. Die Partie wurde jetzt verbissener geführt, denn Nürnberg wollte den sicher eingeplanten Heimsieg erzwingen – und die Gäste witterten die Chance, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Diese Hoffnungen erhielten in der 75. Minute einen herben Dämpfer. Denn der kurz zuvor (69.) schon verwarnte Dominik Kother sah die Gelb-Rote Karte. „Schade“, meinte Stürmer Philipp Hofmann, „zu elft wäre es noch einmal eine spannende Sache geworden, denn wir waren gut im Spiel“.

Und es ergab sich sogar noch eine Siegchance für den KSC: Nach einer Flanke von Marvin Wanitzek köpfte Jerôme Gondorf aber den Ball am zweiten Pfosten vorbei (87.).