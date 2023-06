Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur „mit dreckiger Wäsche“, so Trainer Christian Eichner, möchte der Karlsruher SC vom Zweitligaspiel in Kiel am Sonntag (13.30 Uhr) zurückkehren, sondern an der Förde auch punkten.

Die Badener sind an der Ostsee aber spätestens seit dem Pokalsieg der „Störche“ gegen Titelverteidiger Bayern München am Mittwochabend nur krasser Außenseiter.