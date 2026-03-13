Der Karlsruher SC hat sich vor dem Südwest-Derby aus der Krise gespielt. Doch im Hintergrund läuft nicht alles reibungslos. Und ein Top-Talent steht vor dem Absprung.

Auf den ersten Blick war es überraschend, was den Karlsruher Spielern nach dem 3:3 gegen Dynamo Dresden aus der eigenen Fankurve entgegengeschleudert wurde. Viel Applaus hatte es dort zuvor gegeben für eine fulminante Aufholjagd, an deren Ende die Badener einen 1:3-Rückstand gedreht hatten. Doch jetzt wollten tausende KSC-Fans ihre Lieblinge noch mal – mit den handelsüblichen, wenig zitierfähigen Parolen – auf das einschwören, was für sie noch wichtiger war: ein Derbysieg am Sonntag, 13.30 Uhr, beim FCK.

Da trifft es sich gut, dass die Elf von Trainer Christian Eichner die 94 Kilometer vom Wildpark zum Betzenberg am Sonntag mit gestärktem Selbstbewusstsein zurücklegen kann. Zum einen, weil in den vergangenen drei Partien gegen die abstiegsgefährdeten Klubs aus Kiel, Magdeburg und Dresden sieben Punkte eingefahren wurden. Und zum anderen, weil (mit Ausnahme des katastrophalen ersten Durchgangs am Sonntag) dabei auch die Leistungskurve steil nach oben gezeigt hatte.

Viel schlechter ging nicht

Was allerdings nicht ganz so viel aussagt, wenn man weiß, wie miserabel der KSC in den zehn Spielen zuvor aufgetreten ist. Insofern besteht zwischen der Lage hinter den Kulissen und der sportlichen Situation eine interessante Parallele: Die Lage hat sich gebessert beim KSC. Viel schlechter hätte sie vorher auch nicht sein können.

Zur Erinnerung: Im November hatte die Sportliche Leitung Eichners Co-Trainer Zlatan Bajramovic entlassen, mit dem Bosnier hatte Eichner eng zusammengearbeitet. Auch wenn die Verantwortlichen betonten, dass sie damit die Rolle des Chefcoachs stärken wollten, konnte der das nur als erstes von zwei Misstrauensvoten empfinden.

Nach Winterpause kaum noch konkurrenzfähig

Das zweite folgte vor einigen Wochen: Nach der schlimmen 1:5-Niederlage in Nürnberg forderte Sportgeschäftsführer Mario Eggimann ultimativ ein anderes Gesicht der Mannschaft. Eichner wusste, dass er entlassen worden wäre, wenn gegen Kiel nicht ein überzeugender 3:1-Sieg gelungen wäre.

Der 42-Jährige, der im Gegensatz zu vielen Kollegen selten die Spiele seines Teams schönredet, streitet dann auch nicht ab, dass der KSC im zweiten Saisondrittel kaum noch konkurrenzfähig war. Umso erstaunlicher nach einem sehr überzeugenden ersten Drittel, das mit einem 2:1-Sieg gegen Schalke 04 jäh endete. Eine solche Gemengelage hätte in wohl jedem anderen Verein auch Fragen aufgeworfen. Dass die Zusammenarbeit mit Eichner, der seit über sechs Jahren amtiert, im Sommer fortgesetzt wird, scheint derzeit fraglich. Und das nicht nur wegen der bisher durchwachsenen Saison.

Wo bleibt der Nachwuchskurs?

Eichner dürfte sich, zumindest falls ihn erneut Anfragen anderer Klubs erreichen, überlegen, ob er Lust auf ein weiteres Jahr in einem Verein hat, der ihm in dieser Spielzeit schon zwei Mal massiv in die Parade gefahren ist. Dass Bajramovic-Ersatz Daniel Gordon vor allem bei den jüngeren Spielern gut ankommt, ist allerdings ebenso eine Tatsache wie die, dass die meisten älteren gerne mit „Zlatan“ weitergearbeitet hätten.

In der Vereinsführung wünschen sich derweil einige, dass sich die Leitlinien, die einen strikten Nachwuchskurs vorsehen, mehr als zuletzt in der Aufstellung widerspiegeln. Dass ein Riesentalent wie Rafael Pinto Pedrosa zuletzt kaum Einsätze bekam, stößt vielen sauer auf.

Dafür könnte allerdings einer der beiden Erfolgsgaranten der vergangenen Wochen früher Geld in die Kasse spülen als den Fans lieb ist: Louey Ben Farhat, der zusammen mit Kapitän Marvin Wanitzek alle zehn KSC-Treffer seit Anfang Februar erzielt hat. Wenn nur die Hälfte der Klubs, die angeblich an ihm interessiert sein sollen, tatsächlich ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen haben, wird er im Sommer nicht zu halten sein.