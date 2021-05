Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert Zweitligist Karlsruher SC beim FC St. Pauli. Schaue man sich die einzelnen Resultate an und die Tabelle, „dann ist die Zweite Liga doch sehr ausgeglichen“, meint Christian Eichner, der Trainer des Karlsruher SC. Und auf seine Mannschaft bezogen, findet der Karlsruher Coach allerdings: „Das Ergebnis ist zu oft auf die gegnerische Seite ausgeschlagen.“

Zuletzt am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Darmstadt 98, in dem die Karlsruher in der Nachspielzeit noch eine 3:4-Niederlage hinnehmen mussten. „Unsere Mannschaft hat sich zwar eine gute Basis erarbeitet“, so Eichner. „Wir haben aber gegen die Lilien gesehen: Man muss bis zum Schlusspfiff gut verteidigen.“ Das gilt auch für die Partie beim FC St. Pauli.

Der KSC ist bereits am Freitag Richtung Hamburg aufgebrochen. Christoph Kobald (Gelb-Rot-gesperrt) und Marco Djuricin (Hüft-Probleme) mussten zu Hause bleiben. Dafür ist U21-Nationalspieler Dominik Kother nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder spielberechtigt. Wer Innenverteidiger Christoph Kobald ersetzt, ließ Eichner offen. Der letztjährige Kapitän David Pisot käme dafür in Frage, Daniel Gordon, oder auch Mittelfeldspieler Lukas Fröde. Pisot gehörte aber in den letzten beiden Spielen nicht einmal mehr zum Aufgebot des KSC.