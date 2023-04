Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Marcel Franke ist der prominenteste Neuzugang beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Seine Eindrücke von der Vorbereitung sind positiv – abgesehen von den Temperaturen.

Auch am Tag danach zeigte sich Franke schwer beeindruckt von der Hitze, die am Samstag im Badischen herrschten. „Bisher habe ich noch nicht so oft bei gefühlt 50 Grad Fußball gespielt“,