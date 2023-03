Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einerseits hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC schon seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Andererseits kassierten die Schützlinge von Christian Eichner in diesem Zeitraum aber auch nur zwei Niederlagen. Am Montagabend (20.30 Uhr) gastiert der KSC in einem weiteren Nachholspiel bei Fortuna Düsseldorf.

Die ursprünglich am 10. April vorgesehene Partie musste wegen der Corona-Quarantäne der Karlsruher verschoben werden. Den Düsseldorfern geht es ähnlich wie dem Hamburger SV, bei