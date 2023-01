Der Karlsruher SC startet mit einer 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den SC Paderborn in die Rückrunde der Zweiten Bundesliga. Bitter: Der Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit.

Nicht gerade verhalten, aber doch mit großem Respekt voreinander starteten der KSC und der SC Paderborn in die Rückrunde. Dabei hinterließen die Ostwestfalen in der ersten Halbzeit den fußballerisch besseren Eindruck. Es blieb aber nur bei der optischen Überlegenheit. 0:0 hieß es nach 45 Minuten. Ein Kopfballtor von Robert Leipertz nach einem Eckball wurde nicht anerkannt: Abseits nach Überprüfung durch den VAR (23.). Zuvor hätte allerdings auch Fabian Schleusener den KSC in Führung schießen können. Nach einer starken Balleroberung seines Sturmpartners Mikkel Kaufmann schoss der bisher beste KSC-Angreifer aber links oben knapp vorbei (15.). Anschließend erspielte sich Paderborn ein leichtes Übergewicht, aus dem durchaus das 1:0 für die von Lukas Kwasniok trainierte Mannschaft hätte resultieren können. Dass die Partie 0:0 in die Pause ging, hatte der KSC seinem Torhüter Marius Gersbeck zu verdanken. Er vereitelte eine Top-Chance des alleine auf ihn zustürmenden Conthe (41.). Die Vorarbeit zu dieser Führungschance kam vom ehemaligen Karlsruher Florent Muslija

Kaufmann vergibt kläglich

Nach dem Seitenwechsel hatte der KSC die erste Tormöglichkeit. Aber Kaufmann scheiterte mit einem Freistoß aus 22 Metern kläglich (49.). In der Folgezeit der dann total ausgeglichenen Partie kam Conteh nach einer Stunde zu einer Konterchance, schoss aber von rechts über den Karlsruher Kasten (60.). Paderborn verzeichnete dann noch eine Halbchance durch Leipertz (66.), der KSC durch Marvin Wanitzek (73.). In der Schlussphase waren die Hausherren letztlich dem Siegtreffer sogar etwas näher. Hätte Simone Rapp aus spitzem Winkel von rechts getroffen (87.) – es wäre ein Lucky Punch gewesen.

Dass der KSC in der ersten Minute der dreiminütigen Nachspielzeit doch noch den K.O. durch Leipertz einstecken musste, entspricht den Schwächen, die Trainer Christian Eichner in der zweimonatigen Winterpause eigentlich abstellen wollte: Seine Mannschaft bringt vorne nichts rein und kriegt hinten immer einen Gegentreffer zu viel.